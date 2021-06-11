Бабушка Толкалиной произвела фурор: Так славно выглядит в 85 лет

В честь международного дня друзей Любовь Толкалина подробно рассказала о любимой бабушке Любе.

На днях артистка на свою страницу в Инстаграм выложила совместный кадр с бабушкой. На фото родственницы широко улыбаются и с любовью смотрят друг на друга. Любовь Толкалина вместе с бабушкой прогулялась по парку и полюбовалась уральскими природными красотами.

Актриса с трепетом рассказала подписчикам о своей родственнице. По ее словам, они очень похожи: задорные, позитивные хулиганки, которые не боятся приключений и авантюр. Также Любовь призвала фолловеров не забывать о своей семье и чаще проводить время с близкими. Это, как отмечает Толкалина, невероятная роскошь, которую люди так редко ценят.

"Все мне про себя понятно теперь! Хулиганка, говорунья, хохотунья, хлопотунья, неунывака, заботница и жалостивица я в моего бабуленка", – трепетно написала актриса.

В комментариях фолловеры восторженно отреагировали на публикацию Любови Толкалиной. Многие отмечали красоту и против бабушки Любы, а также желали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Супер, девчонки! Долгие лета бабуле!", "85, и так славно выглядит! Браво! Аплодирую стоя! Берегите свою бабулечку!", "Сколько ЛЮБВИ и в фото, и в тексте", "Фотографии просто светятся добротой, любовью и счастьем!", – искренне заметили поклонники.

Напомним, что недавно пропала дочь Любовь Толкалиной и Егора Кончаловского. Пользователи Инстаграм заметили, что девушка длительное время не выкладывала посты и сторис, хотя раньше делала это с особой активностью. Позже выяснилось, что причиной пропажи стала учеба и предстоящая сессия в университете.