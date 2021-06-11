Бабушка Толкалиной произвела фурор: Так славно выглядит в 85 лет

На днях артистка на свою страницу в Инстаграм выложила совместный кадр с бабушкой. На фото родственницы широко улыбаются и с любовью смотрят друг на друга. Любовь Толкалина вместе с бабушкой прогулялась по парку и полюбовалась уральскими природными красотами.
Актриса с трепетом рассказала подписчикам о своей родственнице. По ее словам, они очень похожи: задорные, позитивные хулиганки, которые не боятся приключений и авантюр. Также Любовь призвала фолловеров не забывать о своей семье и чаще проводить время с близкими. Это, как отмечает Толкалина, невероятная роскошь, которую люди так редко ценят.
"Все мне про себя понятно теперь! Хулиганка, говорунья, хохотунья, хлопотунья, неунывака, заботница и жалостивица я в моего бабуленка", – трепетно написала актриса.
В комментариях фолловеры восторженно отреагировали на публикацию Любови Толкалиной. Многие отмечали красоту и против бабушки Любы, а также желали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.
"Супер, девчонки! Долгие лета бабуле!", "85, и так славно выглядит! Браво! Аплодирую стоя! Берегите свою бабулечку!", "Сколько ЛЮБВИ и в фото, и в тексте", "Фотографии просто светятся добротой, любовью и счастьем!", – искренне заметили поклонники.
Напомним, что недавно пропала дочь Любовь Толкалиной и Егора Кончаловского. Пользователи Инстаграм заметили, что девушка длительное время не выкладывала посты и сторис, хотя раньше делала это с особой активностью. Позже выяснилось, что причиной пропажи стала учеба и предстоящая сессия в университете.
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