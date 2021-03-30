Плакала двое суток: дочь Толкалиной безжалостно разнесли на популярном шоу

Недавно девушка решила принять участие в программе "Ты – топ модель". Событие обернулось настоящим потрясением.

Мария Михалкова-Кончаловская появилась во втором выпуске шоу. Происходящее произвело на нее неизгладимое впечатление, и начинающая модель сравнила передачу со страшным судом. По ее словам, она невероятно волновалась, а судьи оказывали на нее особое давление.

Девушка ощущала себя не совсем уверенно среди такого количества успешных претенденток. Она подумала, что не стоит упоминать о своем опыте в профессии, так как это может сыграть ей на руку. Уже сейчас Мария осознает: это была ошибка. Своими мыслями она поделилась в "историях" своего личного блога.

По мнению Михалковой-Кончаловской, большинство претенденток пришли с целью поделиться душераздирающей историей, которая зацепила бы членов жюри. Она рассказала, что перед ней была девочка, которая пережила рак. Дочь Толкалиной не совсем поняла, что нужно было делать, если у нее все хорошо, но она тоже хочет быть моделью.

Позднее Мария предположила, что возможно ей нужно было сообщить о том, что ее родители против такой карьеры. "Они относились скептически, не думают, что я могу", – поделилась девушка. После участия в программе она плакала двое суток. Более всего ее расстроила реакция на ее фамилию. По правилам, ей было необходимо ее назвать. Тогда судьи буквально "разнесли" Михалкову-Кончаловскую, а стилист Гоша Карцев отпустил несколько язвительных высказываний относительно родства юной модели со звездами.