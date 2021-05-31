"Я жива": исчезнувшая дочь Кончаловского вышла на связь

Пользователи Сети заметили, что Мария Михалкова-Кончаловская уже больше недели не появлялась в соцсетях.

Девушка ведет довольно популярный блог в "Инстаграм", за жизнью студентки, художницы и модели следят порядка 25 тысяч человек. Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала серию "Сторис", в которых рассказала, что же с ней произошло.

"Я жива!" – сразу же объявила Мария. По словам девушки, она занята на сессии, поэтому времени на соцсети попросту не хватает. Из-за учебы у наследницы режиссера нет возможности даже поспать. По ночам она готовит материал, который вскоре должна предоставить преподавателям. Правда, результатом студентка недовольна, однако переделывать уже нет времени.

Стоит отметить, что учебу Мария Кончаловская совмещает с работой и семейной жизнью. В свои неполные 20 девушка является уже довольно востребованной моделью – она принимает участие в показах и снимается для модных журналов. Не так давно наследница режиссера попробовала принять участие в шоу "Ты – топ-модель", однако столкнулась с критикой судей и ведущих, среди которых была Анастасия Решетова.

Несмотря на то что после неудачного кастинга Мария Кончаловская проплакала несколько дней, она не отчаивается. Девушка идет к своей цели и не видит препятствий для ее достижения.