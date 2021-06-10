Новоиспеченной актрисе Бузовой предложили исполнить роль дерева

С момента, как стало известно о том, что Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТ им. Горького, страсти не утихают.

Накануне в Сети появилась аудиозапись с репетиции спектакля. На пленке слышно, как артистка с трудом попадает в ноты, и это притом, что ей предстоит сыграть певицу из кабаре.

Театралы, а также представители шоу-бизнеса не перестают поражаться тому факту, что худрук театра Эдуард Бояков решил пригласить в спектакль про Иосифа Сталина Ольгу Бузову. Правда, как оказалось, артистка была не единственной претенденткой. Эту роль предложили еще как минимум двум певицам – Валерии и Лолите, однако те отказались.

Популярный блогер Александр Дубак в беседе с "Дни.ру" высказал свое отношение к участию Ольги Бузовой в постановке популярного московского театра. "Возродилась, как феникс", чтобы с новыми силами опозориться на всю страну, заодно прихватив с собой труппу и имя МХАТа в целом", – считает молодой человек.

По мнению Дубака, дело даже не в самой Бузовой. Он отметил, что в целом мало кто сможет отыграть спектакль на должном уровне с профессиональными актерами после шести репетиций. Собеседник "Дни.ру" отметил, что вместо внимания новой аудитории Эдуард Бояков получит лишь усмешку. Блогер добавил, что Ольге Бузовой больше бы подошла роль дерева.

"Одно дело, если бы она играла роль какого-нибудь дерева, которое пищит и поет на заднем плане. Совсем другое – это помощник главного героя, который повергнет зрителя в шок актерской игрой и вряд ли вызовет уместные эмоции в спектакле про молодого Сталина", – заявил Александр Дубак.