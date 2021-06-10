Харламов посвятил песню сцепившейся с Долиной артистке

В шоу Максима Галкина "Музыкалити" Гарик Харламов удивил всех язвительной композицией.

Скандал между Ларисой Долиной и Валей Карнавал не утихает до сих пор. Спустя несколько месяцев на него отреагировал и юморист Гарик Харламов. В эфире программы в образе своего альтер-эго Эдварда Сурового шоу-мен исполнил авторский трек по поводу конфликта между народной артисткой и блогером.

В тексте песни отразилась позиция Харламова. Юморист явно выступает на стороне Ларисы Александровны. В композиции он дерзко высмеял отсутствие артистического таланта у Карнавал, а завершил исполнение пошлым каламбуром.

"Давай соль, си, Карнавал! Или си, соль покажи. Ну, хотя бы одну покажи си, соль", – дерзко спел Гарик Харламов.

Максим Галкин был шокирован таким заявлением и от испанского стыда положил голову на стол, спрятав глаза. Примечательно, что Долина и Карнавал пока никак не отреагировали на шедевр Харламова.

Напомним, что на конфликт между артистками отреагировали многие медийные персоны. Одним из них стал певец и участник Евровидения Сергей Лазарев. Он полностью поддержал Ларису Долину и отметил, что в современном мире многие блогеры и тиктокеры называют себя вокалистами. однако для Лазарева это в первую очередь сложная профессия, которая подразумевает под собой наличие специального образования и таланта.