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"Полетела кукушка": преображенный Солнцев шокировал публику своим внешним видом

"Полетела кукушка": преображенный Солнцев шокировал публику своим внешним видом

Артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором он запечатлен с новой прической, а также рассказал, что шокирован происходящим вокруг. Гоген Солнцев предположил, что все дело в запаздывающей весне.
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Шоумен, часто меняющий прически, в этот раз показался публике с отросшими волосами натурального цвета, чем очень удивил своих фанатов. В комментариях подписчики заметили, что Солнцев вдруг стал “похож на мужика”, в его образе появилась брутальность и узнать его теперь довольно трудно.

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 Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

Сам Солнцев поделился с аудиторией недоумением по поводу текущих новостей. Он отметил, что всюду происходит что-то негативное и количество случаев агрессивного и хамоватого поведения этой весной зашкаливает. Артист предположил, что у народа “полетела кукушка” из-за того, что нормальная весна в этом году долго не вступает в свои права. Гоген Солнцев также высказал надежду на то, что у него в микроблоге более адекватная аудитория и даже попросил советов о том, как сохранять спокойствие в такие дни.

Многих фолловеров очень удивили такие речи из уст эпатажного шоумена, о чем они и поспешили заявить в комментариях.

“И кто это призывает к спокойствию и удивляется чей-то агрессии? Сам бешенный и зимой и летом!” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “С тебя пример берут”. ”Кто, б, говорил про агрессию и хамство!”

Впрочем, некоторые подписчики все же поделились своими советами. Судя по ответам, сохранять спокойствие россиянам помогает чтение, медитации, прогулки у моря, пребывание дома, вкусная еда. Также кто-то из фанатов признался, что сам Гоген Солнцев в своих выпусках дарит ему позитив в это сложное время.

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Фото: www.instagram.com/ solntcev/
Автор: 24 марта 2021, 12:34 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

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