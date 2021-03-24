"Полетела кукушка": преображенный Солнцев шокировал публику своим внешним видом

Артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором он запечатлен с новой прической, а также рассказал, что шокирован происходящим вокруг. Гоген Солнцев предположил, что все дело в запаздывающей весне.

Шоумен, часто меняющий прически, в этот раз показался публике с отросшими волосами натурального цвета, чем очень удивил своих фанатов. В комментариях подписчики заметили, что Солнцев вдруг стал “похож на мужика”, в его образе появилась брутальность и узнать его теперь довольно трудно.

Сам Солнцев поделился с аудиторией недоумением по поводу текущих новостей. Он отметил, что всюду происходит что-то негативное и количество случаев агрессивного и хамоватого поведения этой весной зашкаливает. Артист предположил, что у народа “полетела кукушка” из-за того, что нормальная весна в этом году долго не вступает в свои права. Гоген Солнцев также высказал надежду на то, что у него в микроблоге более адекватная аудитория и даже попросил советов о том, как сохранять спокойствие в такие дни.

Многих фолловеров очень удивили такие речи из уст эпатажного шоумена, о чем они и поспешили заявить в комментариях.

“И кто это призывает к спокойствию и удивляется чей-то агрессии? Сам бешенный и зимой и летом!” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “С тебя пример берут”. ”Кто, б, говорил про агрессию и хамство!”

Впрочем, некоторые подписчики все же поделились своими советами. Судя по ответам, сохранять спокойствие россиянам помогает чтение, медитации, прогулки у моря, пребывание дома, вкусная еда. Также кто-то из фанатов признался, что сам Гоген Солнцев в своих выпусках дарит ему позитив в это сложное время.