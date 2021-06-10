Глухота и онемение: Киркорову и Бузовой грозит смертельная опасность после "вакханалии" на "Муз-ТВ"

Недавно стало известно, что в больнице оказался популярный исполнитель T-Killah. Его состояние некоторые издания характеризуют как "состояние средней тяжести". 32-летний артист был госпитализирован практически сразу после громкого мероприятия. У него наблюдается высокая температура и затрудненное дыхание из-за двухстороннего поражения легких.
Сам Александр Тарасов в своем личном блоге рассказал, что температура его тела достигает сорока градусов, головная и суставная боль не дают покоя, а также случаются галлюцинации. "Оглох, перестал чувствовать ноги и лицо", – пожаловался исполнитель.
Тяжелая ситуация заставила пользователей и коллег артиста волноваться не только за его состояние, но и за самочувствие всех присутствующих на премии "Муз-ТВ". Помимо рэпера на мероприятии появились и Ольга Бузова, и Филипп Киркоров, и Давид Манукян, и многие другие звезды.
Иосиф Пригожин рассказал, что многие приехали на вечеринку без масок и перчаток, а потому мероприятие можно назвать "балом сатаны", всем грозит опасность. Прошелся продюсер и по зараженному исполнителю, отметив, что, если он уже знал, что болен, приходить на премию было крайне "безответственно". Он назвал красную дорожку нашумевшего вечера "вакханалией" и подчеркнул, что теперь остается только опрашивать артистов, заболевших после мероприятия.
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