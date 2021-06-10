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Шоу-бизнес
Лещенко рвет и мечет из-за устроенного на премии "Муз-ТВ" цирка: Соревнование голых задниц и ширпотреб

Лещенко рвет и мечет из-за устроенного на премии "Муз-ТВ" цирка: Соревнование голых задниц и ширпотреб

Исполнитель обрушился с критикой на представителей отечественного шоу-бизнеса. Его вывела из себя премия "Муз-ТВ".
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Лев Лещенко убежден, что люди, определяющие массовую культуру сегодня, не имеют на это никакого права. У них якобы нет профессии, исключительно образ. Артист признает, что в шоу-бизнесе много "симпатичных, образованных и талантливых", но они в этой стезе ничего не решают.

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Музыкант считает, что в современном шоу-бизнесе уже нет искусства. Он отметил, что российская эстрада внезапно превратилась исключительно в "соревнование голых задниц". Нашумевшую премию "Муз-ТВ" он сравнил с "кунсткамерой", а эпатажных звезд с эмбрионами, которые давно остановились в развитии.

Лев Валерьянович недоволен тем фактом, что сегодня популярность – это не талант, а скандалы и речь, наполненная нецензурными высказываниями и пошлостью. По его мнению, такие артисты похожи на скоропортящиеся продукты. "Ширпотреб", – отметил исполнитель. Подобное положение дел крайне расстраивает звезду.

Напомним, скандал после премии "Муз-ТВ" не оставил равнодушным никого. В конфликт внезапно оказались вовлечены многие звезды отечественного шоу-бизнеса, другие же постарались принять чью-то сторону и выразить свою поддержку.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 09:26 Источник: "РЕН ТВ" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость777584
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Лещенко в летаргическом сне что ли пребывал и не видел, что за последние 30 лет на эстраде одни голые задницы и мумии дергаются?
Гость777559
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Жаль, что возмущается только Лещенко.
Достаточно большая часть молодых представителей современного российского шоу бизнеса даже не осетрина третьей свежести, а, скорее, огромная куча кA ловых масс с копошащимися в ней глистами.
Приятного аппетита, потребители фастфуда от искусства!
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