Лещенко рвет и мечет из-за устроенного на премии "Муз-ТВ" цирка: Соревнование голых задниц и ширпотреб

Лев Лещенко убежден, что люди, определяющие массовую культуру сегодня, не имеют на это никакого права. У них якобы нет профессии, исключительно образ. Артист признает, что в шоу-бизнесе много "симпатичных, образованных и талантливых", но они в этой стезе ничего не решают.
Музыкант считает, что в современном шоу-бизнесе уже нет искусства. Он отметил, что российская эстрада внезапно превратилась исключительно в "соревнование голых задниц". Нашумевшую премию "Муз-ТВ" он сравнил с "кунсткамерой", а эпатажных звезд с эмбрионами, которые давно остановились в развитии.
Лев Валерьянович недоволен тем фактом, что сегодня популярность – это не талант, а скандалы и речь, наполненная нецензурными высказываниями и пошлостью. По его мнению, такие артисты похожи на скоропортящиеся продукты. "Ширпотреб", – отметил исполнитель. Подобное положение дел крайне расстраивает звезду.
Напомним, скандал после премии "Муз-ТВ" не оставил равнодушным никого. В конфликт внезапно оказались вовлечены многие звезды отечественного шоу-бизнеса, другие же постарались принять чью-то сторону и выразить свою поддержку.
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