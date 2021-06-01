"Жить в неврозе и прыскать желчью": богатую Канделаки отчитали за жадность

Тина Канделаки активно пропагандирует здоровый образ жизни. Теперь у пользователей возникли сомнения в честности дивы.

Все дело в том, что недавно журналистка решилась сделать рекламный ролик для компании, производящей картофельные чипсы. На кадрах она вместе с тренером ест продукцию бренда и говорит, что предлагает отменить тренировки по субботам для полноценного отдыха. Внезапно для многих поклонники возмутились.

Накануне Тина Канделаки предложила им задать все интересующие вопросы. Ведущей тут же "прилетело" за рекламу фастфуда. Ее обвинили в жадности. Звезда не растерялась и написала, что раз всех так интересует эта тема, то она ответит. Она подчеркнула, что не знает ни одного человека, который не позволяет себе иногда подобные слабости.

Журналистка отметила, что совершенно не занимается пропагандой употребления чипсов на постоянной основе, а за рекламу ей не стыдно. По ее мнению, вся проблема вовсе не в продукте, а в восприятии людей. "Лучше раз в десять лет съесть чипсы, чем жить в неврозе и прыскать желчью в комментариях незнакомых людей", – написала знаменитость.

Тина Канделаки также отметила, что ограничения не всегда положительно влияют на людей. На фоне ответа она разместила свое фото. Кадр был сделан для рекламы продукции. На нем ведущая держит заветный пакет.

