Тина Канделаки перекрасилась в блондинку на фоне слухов о беременности

Тина Канделаки родилась в Тбилиси. Ее отец родом из грузинских дворян греческого происхождения. Это отразилось на яркой внешности и темпераменте телеведущей. Поклонники привыкли видеть ее с ослепительно черными как воронье крыло волосами, что свойственно восточным кровям. Поэтому своим неожиданным преображением в блондинку Тина Канделаки просто шокировала фанатов.
В своем "Инстаграм" генеральный директор канала "Матч ТВ" показала серию фото, на которых предстала с разным цветом волос. На первом снимке она была яркой блондинкой. На втором – с огненно рыжими волосами. А на третьем – жгучей брюнеткой, какой ее и привыкли видеть.
"Весна и меня не обошла стороной, может, покраситься?" – написала Канделаки.
Подписчики оценили такие эксперименты со внешностью. Многие даже поверили в то, что Тина Канделаки стала блондинкой. Однако это был лишь фоторедактор.
"Вам просто необходимо покраситься в блонд!"; "Вы конечно у всех ассоциируетесь с черным цветом, если перекраситесь – то многие вас и не узнают, но надо сказать, что белый вам идет!" – написали поклонники.
Отметим, что Тина Канделаки активно развивает свой "Инстаграм" и часто общается с подписчиками. Недавно она призвала фанатов не искать вторую половинку, так как одиноким людям в первую очередь нужно наполняться самим, а не заполнять пустоту другим человеком.
Недавно Тину Канделаки заподозрили в беременности. Она заинтриговала народ свежим видео, после чего поклонники заметили, что фигура телеведущей явно изменилась, а живот стал круглым.
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