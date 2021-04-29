Тина Канделаки похвасталась взрослым сыном

В день рождения наследника Тина Канделаки призналась, что Бог послал ей самого потрясающего сына.

28 апреля сын журналистки Леонтий празднует свое 20-летие. В честь его юбилея счастливая мать решила похвастаться успехами сына. Тина Канделаки разместила в своем инстаграм-аккаунте короткое видео с наследником и рассказала, что ее сын еще более творческая личность, чем она сама.

Телеведущая редко делится информацией о своей личной жизни и своих детях, однако по такому случаю она решила прямо-таки излить подписчикам душу. Канделаки назвала сына прекрасным музыкантом, который поет лучше многих других, и к своему 20-летию умудрился выпустить новую песню. Расчувствовавшаяся мать заявила, что Леонтий – человек больших масштабов, который обязательно сделает в своей жизни что-то великое.

"Глядя на тебя, я думаю, что сделала что-то хорошее в этой жизни, раз Бог послал мне такого потрясающего сына," – написала Канделаки.

Поклонники 45-летней телеведущей очень удивились, узнав, что она мать такого взрослого сына. Подписчики поздравили Леонтия с юбилеем и отметили, что он настоящий красавец и очень напоминает Джека Воробья. Многие заподозрили, что у молодого человека поведены глаза и завалили мать вопросами на эту тему, но ответов не получили.

Напомним, что у журналистки от первого брака есть также дочь Мелания, которая лишь на год старше Леонтия. А не так давно Тина Канделаки была заподозрена в новой беременности – подписчики разглядели у нее округлившийся животик, но подтверждения своим догадкам не получили.