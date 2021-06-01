Всплыли фото опухшей Стриженовой за кадром популярной программы

Ни для кого не секрет, что утренние прямые эфиры являются крайне непростыми для всех работников. Ранние подъемы, быстрые сборы, недосыпы и все прочие прелести жизни являются постоянными спутниками и ведущих. Однако звезда относится к своей работе с юмором и старается сохранять позитивный настрой.
Екатерина Стриженова активно общается с подписчиками своего личного блога в "Инстаграме". Сегодня она решила устроить им утреннее развлечение и показала то, что остается за кадром передачи. Ведущая сделала коллаж из двух фотографий. На кадрах она уже накрашена и одета в ярко-зеленое платье. Видимо, снимки были сделаны перед началом съемки.
На первой фотографии знаменитость широко улыбается, выглядит крайне счастливой и выспавшейся. Однако к публикации она подошла с юмором. Поэтому второй снимок, судя по всему, демонстрирует истинное состояние души теледивы в этот момент. Екатерина слегка оттопырила нижнюю губу и опустила голову, чтобы придать себе забавный опухший и недовольный вид.
Пользователи Сети восторженно восприняли шутливое послание Екатерины Стриженовой. Она подписала: "Утро начинается, начинается. Люди просыпаются, умываются", а также отметила всех причастных к заметке.
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