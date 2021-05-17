Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой

На днях в эфире телеканала показали знаменитостей, которые активно борются со старостью. В шоу обсудили и ведущую Ольгу Орлову, отметив, что она регулярно прибегает к услугам косметологов.
Артистке настолько не понравилась программа, что она разразилась гневным посланием создателям передачи. В личном блоге знаменитость отметила, что не стесняется своего возраста и морщин, потому что стареть не стыдно. "По-прежнему считаю, что важно – не то, у кого какие филлеры, а то, у кого что в голове! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – подчеркнула Ольга Орлова.
Телеведущую поддержала Екатерина Стриженова. Она возмутилась форматом передачи, заявив, что теперь журналисты могут "состряпать" все, что угодно, и никто за это не отвечает. "Сами придумали, сами озвучили и все!" – добавила дива.
В комментариях к посту Ольги Орловой отметилась и Лолита. Она свела все в шутку, посоветовав телеведущей "забить" на злословия. "Моя любимая "старушка", пишет тебе "молодуха" с подтяжкой", – заявила артистка.
Стоит отметить, что подписчики поддержали Ольгу Орлову. Они назвали звезду красоткой и посоветовали не обращать внимания на глупые программы. "Какая вы старая? У вас глаза горят как у девчонки. Милая, спокойная, уравновешенная Ольга", "Боже, совсем дно", "Вы естественны и прекрасны", – написали в комментариях.
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