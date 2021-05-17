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Шоу-бизнес
Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой

Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой

Ольга Орлова возмутилась передачей "10 самых" на ТВЦ, в которой ее обвинили в "уколах красоты".
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На днях в эфире телеканала показали знаменитостей, которые активно борются со старостью. В шоу обсудили и ведущую Ольгу Орлову, отметив, что она регулярно прибегает к услугам косметологов.

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Артистке настолько не понравилась программа, что она разразилась гневным посланием создателям передачи. В личном блоге знаменитость отметила, что не стесняется своего возраста и морщин, потому что стареть не стыдно. "По-прежнему считаю, что важно – не то, у кого какие филлеры, а то, у кого что в голове! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – подчеркнула Ольга Орлова.

Телеведущую поддержала Екатерина Стриженова. Она возмутилась форматом передачи, заявив, что теперь журналисты могут "состряпать" все, что угодно, и никто за это не отвечает. "Сами придумали, сами озвучили и все!" – добавила дива.

В комментариях к посту Ольги Орловой отметилась и Лолита. Она свела все в шутку, посоветовав телеведущей "забить" на злословия. "Моя любимая "старушка", пишет тебе "молодуха" с подтяжкой", – заявила артистка.

Стоит отметить, что подписчики поддержали Ольгу Орлову. Они назвали звезду красоткой и посоветовали не обращать внимания на глупые программы. "Какая вы старая? У вас глаза горят как у девчонки. Милая, спокойная, уравновешенная Ольга", "Боже, совсем дно", "Вы естественны и прекрасны", – написали в комментариях.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 15:17 Источник: Инстаграм
ФОТОРЕПОРТАЖ

Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

комментарии

Ответить:

Гость 563241
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Гость736978
Не понимаю почему жабка Орлова возмущается, жабка она и в Африке жабка, а думала красавица
Потому что жабка гордится своим росточком меленьким и талией, и не дай Бог кому упомянуть про рот и длину ног... Писец!
Гость736978
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Не понимаю почему жабка Орлова возмущается, жабка она и в Африке жабка, а думала красавица
Гость 496532
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Эх дефки - Орлова и Стреженова! "чем злобиться и рычать написали бы нам какому мужику вы в юности дали, чтобы вас протащили в мир богемы? Тётушки, а ну давай - мы во внимании!
Кукуёт
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Даже мне видно, что у этой Ольги полностью подтянутой лицо, увеличены губы и <цензура>. Но почему ополчились на нее одну? Вы же все лопаетесь от ботокса, перегружены уколами красоты, подтяжки, <цензура> жира, уаеличивпеие ж@пы и сиси. Весь шоу бизнес как неживой, как куклы мадам Тюссо. Чего пристали к ней одной ? Чего стоит тетя Маша Распутина ? Я фигею
Гость 4326541
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Вот Орлова дура озлобленная! С головой трабл, ведется на всё подряд чтоб инсту тухлую свою расшатать! И стреженова в доле-на гоняют друг другу подписчиков. Чтоб бонусы получать и людей ещё <цензура>.. Тьфу
Гость734259
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Если Орлова исправляла губы, то сделано это неудачно. Получился рот , как у лягушки. Судить надо этого «доктора». Не обижайтесь , этот упрёк в адрес шарлатанов.
1

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