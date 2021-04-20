Съемочную площадку перестроили после рокового падения Стриженовой в прямом эфире

Недавно случилось трагическое событие. Ведущая упала и сломала руку за несколько секунд до рекламной паузы.

Непредвиденные обстоятельства напугали всех присутствующих. Ко всему прочему, звезда была на высоких каблуках, что усугубило ситуацию. Екатерине Стриженовой пришлось пережить операцию и пройти особую реабилитацию после неприятного инцидента.

Екатерина сама была шокирована ситуацией, но подошла к ней достойно и с юмором. Вместе с поклонниками она посмотрела кадры события и посмеялась над эпичностью произошедшего. Они активно сочувствовали кумиру, оставляя в комментариях множество теплых пожеланий. Однако повреждения и правда оказались серьезными.

Невероятно работоспособной телеведущей пришлось даже впервые в жизни взять больничный. Несколько недель команда работала над передачей без нее и присылала ей слова поддержки. Теперь она чувствует себя лучше и старается вернуться в привычный ритм. В своем "Инстаграм" она рассказала, что даже во сне видела, как спотыкается и падает с подиума. Екатерина преодолела свой страх и старается идти вперед.

"Первый канал" принял решение избавиться от злосчастных ступенек и слегка перестроить съемочную площадку "Время покажет", чтобы в дальнейшем избежать подобных событий. Екатерина Стриженова искренне поблагодарила руководство за шаг навстречу. Поначалу она сильно переживала за то, что падение может повториться.

