Родился мальчик: Чехова празднует радостное событие

Стало известно о радостным событии, которое случилось в жизни бывшего мужа телеведущей Анфисы Чеховой. Сообщается, что у актера Гурама Баблишвили родился ребенок.
Сообщается, что на свет появился мальчик. Сама Чехова, по всей вероятности, празднует знаменательную дату, поскольку она уже поздравила экс-возлюбленного в "Инстаграме".
В Сети уже появилось фото с данными о росте и весе новорожденного. При этом имя мальчика пока не раскрывается.
Поклонники пришли в восторг, узнав о пополнении в семье актера. Более того, теперь у сына Чеховой появился братик. Пользователи Сети пожелали родителям новорожденного воспитать достойного наследника.
Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова встревожила поклонников своим внешним видом. Звезда обнародовала в соцсетях снимок, на котором предстала исхудавшей.
Подписчики всполошились, ведь Чехова всегда славилась своими аппетитными формами. Не исключено, что артистка решила похудеть к лету. Может быть, всему виной поза на снимке или ретушь — известно, что звезды любят преображать себя с помощью современных технологий.
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