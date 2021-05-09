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Шоу-бизнес
Родился мальчик: Чехова празднует радостное событие

Родился мальчик: Чехова празднует радостное событие

Бывший муж Анфисы Чеховой поделился радостной новостью. Гурам Баблишвили вновь стал отцом.
прочитано 472 раза

Стало известно о радостным событии, которое случилось в жизни бывшего мужа телеведущей Анфисы Чеховой. Сообщается, что у актера Гурама Баблишвили родился ребенок.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Сообщается, что на свет появился мальчик. Сама Чехова, по всей вероятности, празднует знаменательную дату, поскольку она уже поздравила экс-возлюбленного в "Инстаграме".

В Сети уже появилось фото с данными о росте и весе новорожденного. При этом имя мальчика пока не раскрывается.

Поклонники пришли в восторг, узнав о пополнении в семье актера. Более того, теперь у сына Чеховой появился братик. Пользователи Сети пожелали родителям новорожденного воспитать достойного наследника.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова встревожила поклонников своим внешним видом. Звезда обнародовала в соцсетях снимок, на котором предстала исхудавшей.

Подписчики всполошились, ведь Чехова всегда славилась своими аппетитными формами. Не исключено, что артистка решила похудеть к лету. Может быть, всему виной поза на снимке или ретушь — известно, что звезды любят преображать себя с помощью современных технологий.

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Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 мая 2021, 14:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Чехова показали без глянца: выкидыш у жены, измены и любовь на расстоянии

комментарии

Ответить:

Гость713493
Пожаловаться Ответить
А неужели это кому-то интересно кроме самой Анфисы?
1

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