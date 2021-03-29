"Не могу вынести!": Чехова открестилась от походов в школу к сыну

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном стала гостьей премии Fashion People Awards Tenns 2021. Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".

Летом 2009 года Анфиса Чехова начала встречаться с актером Гурамом Баблишвили. 31 мая 2012 года у них родился сын Соломон. В середине июня 2015 года Анфиса и Гурам официально поженились., но уже весной 2017 года развелись. И сегодня звезда воспитывает сына одна.

"Мне кажется, я не строгая мама, – заверила "Дни.ру" Анфиса. – Запрещаю сыну только то, что вредно для его здоровья или опасно. Например, не разрешаю очень долго сидеть в телефоне, стараюсь, чтобы ел gjменьше сахара, не налегал на чипсы и газировку. Но толку-то что?!"

Вспоминает Чехова и собственное детство, когда была еще Сашей Корчуновой. "Я не помню, чтобы мне родители что-то запрещали есть, потому что ничего особо и не было в магазине, – уверяет Анфиса. – Только по праздникам покупали конфеты "Коровка" и ириски".

Впрочем, и звездных родителей у Анфисы не было. Ее мама Наталья Алексеевна – педагог-логопед. Отец Александр Иванович – профессиональный спортсмен-боец, после перестройки занялся бизнесом, потом стал охранником и водителем у Владимира Жириновского.

Но известность мамы Соломону никак не помогает. "В школе знают, кто у него мама, но "пятерки" ему никто за это не ставит". – уверяет Анфиса. – Правда, на родительские собрание я не хожу – отправляю туда няню. Я даже исключилась из родительской группы (в мессенджере для обмена сообщениями – Прим. ред.), потому что не могу вынести тысячи сообщений в день. Этим всем няня занимается. Если какие-то важные вопросы, она ко мне обращается, а так сама все разруливает".

Рассказала Чехова и о том, кем планирует стать ее сын. Если прежде мальчишки хотели быть танкистами, космонавтами или, на худой конец, "пограничной собакой". как в в фильме "Подкидыш", то сейчас иные вкусы – Соломон планирует стать YouTube-блогером.