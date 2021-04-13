"Перебор": изменившуюся Чехову перестали узнавать фанаты

43-летняя актриса и телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок, который многие поклонники не смогли оценить по достоинству. Анфиса Чехова всегда была известна публике своими пышными формами, но на последнем снимке она выглядит сильно исхудавшей.
Большинство фолловеров звезды посчитали такие манипуляции с фигурой перебором, а некоторые и вовсе не узнали актрису:
"О Боже как вы похудели" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "С худобой уже перебор", "Тот случай когда полнее гораздо лучше. Сейчас осунулась так как высохла", "У вас всегда были такие шикарные объемы, просто потрясающие во всех смыслах! Пожалуйста, не лишайте нас этой красоты, не худейте больше!"
Сама Чехова попыталась оправдаться в ответ на один из подобных комментариев. Актриса написала, что не худеет специально, формы сами собой уходят, но затем возвращаются:
"Все циклично)) Мой организм живет своей жизнью))".
Впрочем, нашлись и такие фолловеры, которые похвалили новый образ телеведущей и посоветовали, наоборот, не возвращаться к прежним объемам.
Напомним, что в начале апреля актриса улетела отдыхать в Майами: "в жару, к океану и вольному ветру". С тех пор Анфиса Чехова периодически радует подписчиков пляжными фото, но, как выяснилось, не всегда получает от фанатов комплименты.
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