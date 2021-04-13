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"Перебор": изменившуюся Чехову перестали узнавать фанаты

"Перебор": изменившуюся Чехову перестали узнавать фанаты

Сильно похудевшая Анфиса Чехова вызвала у россиян неоднозначную реакцию.
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43-летняя актриса и телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый снимок, который многие поклонники не смогли оценить по достоинству. Анфиса Чехова всегда была известна публике своими пышными формами, но на последнем снимке она выглядит сильно исхудавшей.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Большинство фолловеров звезды посчитали такие манипуляции с фигурой перебором, а некоторые и вовсе не узнали актрису:

"О Боже как вы похудели" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "С худобой уже перебор", "Тот случай когда полнее гораздо лучше. Сейчас осунулась так как высохла", "У вас всегда были такие шикарные объемы, просто потрясающие во всех смыслах! Пожалуйста, не лишайте нас этой красоты, не худейте больше!"

Сама Чехова попыталась оправдаться в ответ на один из подобных комментариев. Актриса написала, что не худеет специально, формы сами собой уходят, но затем возвращаются:

"Все циклично)) Мой организм живет своей жизнью))".

Впрочем, нашлись и такие фолловеры, которые похвалили новый образ телеведущей и посоветовали, наоборот, не возвращаться к прежним объемам.

Напомним, что в начале апреля актриса улетела отдыхать в Майами: "в жару, к океану и вольному ветру". С тех пор Анфиса Чехова периодически радует подписчиков пляжными фото, но, как выяснилось, не всегда получает от фанатов комплименты.

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Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 14:46 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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