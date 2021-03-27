Чехова едва не задавила собаку огромной грудью

Анфиса Чехова в личном блоге поделилась фотографиями с собакой по кличке Картошка. По словам телеведущий, ее пес безумно боится высоты.

Артистка опубликовала снимки, сделанные у окна. Знаменитость отметила, что для нее до сих пор загадка, почему бульдог не переносит, даже когда его сажают на руки. "Каждый раз когда я ее брала, она замирала и напрягалась (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анфиса Чехова.

Актриса заявила, что Картошка даже на диване не лежит, если рядом нет человека. На стулья и прочие поверхности пес также не запрыгивает, поэтому можно спокойно оставлять на столе вкусности.

По словам Анфисы Чеховой, когда она посадила собаку на подоконник с видом на город, та сильно тряслась. Видимо, чтобы успокоить животное, артистка крепче прижала ее к своей могучей груди.

Можно заметить, что псу некомфортно находиться рядом с хозяйкой, которая вынудила его взглянуть на Москву с высоты птичьего полета. Кажется, Картошка чуть Богу душу не отдала от страха. "Ее всю трясло и было видно, что она дико боится", – написала Анфиса Чехова. Как отметила актриса, собака никогда не падала, поэтому непонятно, откуда в ней этот ужас.

Подписчики отметили, что подобное поведение у животных – норма, базовый инстинкт самосохранения. " Опыта падения с высоты у меня не было , как и у Картошки . Но высоты я тоже боюсь .Это нормально, базовый инстинкт самосохранения", "Это нормально ..собачка мудрее нас ..и ее базовые инстинкты на страже ее сохранности", "Может она в прошлой жизни была человеком и был какой-то неприятный опыт с высотой", – написали в комментариях.