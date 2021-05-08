"Картина маслом": Самойлова выставила напоказ огромную грудь за 600 тысяч

Супруга рэпера Джигана поделилась пикантным снимком. Оксана Самойлова блеснула пышным бюстом на пляже.

Семья рэпера Джигана отправилась в приятное путешествие. Артист, его жена Оксана Самойлова и их четверо детей отдыхают на Мальдивах, проживая на двухпалубной яхте в роскошных условиях. Избранница рэпера не упустила возможности похвастаться результатом недавно сделанной пластики груди и показать его на камеру. Светская львица опубликовала в инстаграм-канале снимок в розовом бикини.

Перед объективом Оксана Самойлова предстала не одна, а вместе с накаченным супругом. Рэпер Джиган принял образ мускулистого мачо, держа за руку пышногрудую жену на фоне Индийского океана.

Подписчики инстаграм-аккаунта Оксаны Самойловой отметили, что купальник инстадиве не по размеру. Бюст звездной брюнетки стал настолько большим, что едва уместился в купленный ею бюстгальтер. "Извините, но грудь — огонь", "Картина маслом", "Шикарная грудь, шикарная пара", "Фигура у Оксаны бомбезная", "Ну кайф же, а не женщина", — выразились пользователи Сети.

Этой весной знаменитость легла под нож хирурга, повторно сделав пластику груди. Как писали "Дни.ру", на это было потрачено 600 тысяч рублей. Оксане Самойловой вставили импланты большего размера, чем в первый раз. По ее мнению, после рождения четырех детей так было нужно с эстетической точки зрения.