Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Суббота
8 мая
Лента новостей
18:12
"Картина маслом": Самойлова выставила напоказ огромную грудь за 600 тысяч
17:56
Историк Фридман об иске белорусов против Лукашенко: Придется нести ответственность
17:39
Участников всероссийского конкурса "Без срока давности" наградили в московском Музее Победы
16:57
Бузовой указали на выход в больнице после обвинений во лжи
15:40
Байден готов провести встречу с Путиным в июне: Мы сможем сделать это
15:17
Собянин сообщил о переоборудовании пустующих школьных дворов под общественные пространства
14:14
Сын Валерии бросил новорожденную дочь и покинул страну
14:11
День победы стал для россиян важнее Нового года
13:59
Вернувшуюся на работу после перелома Стриженову приняли в штыки: Страшно смотреть
13:27
Жена Виторгана взорвалась из-за травли трехлетней дочери: Сделали недоразвитого ребенка
13:09
"Слава богу, что живой": Топалов вышел на связь после операции
12:41
"Столько трагизма разыграть": Бородина плюнула в искалеченную Бузову
12:28
"Позорище какое": Безработный Тарасов упал без Бузовой ниже плинтуса
12:22
Лукашенко заявил о финансировании протестных акций в Белоруссии: У них есть коммерческий интерес
11:37
Семилетняя дочь Пугачевой заткнула за пояс остальных звездных наследников
11:27
"Растрясла все богатство": Певица Слава проиграла в споре неприличную сумму
11:10
Росстат назвал наиболее подорожавшие в апреле продукты
10:40
"Чахнет на глазах": Успенской грозит инсульт
10:39
Прооперированная Бузова заговорила о страшном диагнозе: Ситуация пока острая
08:33
"Общаюсь с мертвецами": Шерон Стоун вернулась с того света
06:48
158-килограммовая Саша Черно с жуткими пятнами на лице пустилась в пляс
04:31
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
02:59
Звезда "Улиц разбитых фонарей" убита горем из-за смерти близких
00:14
Фото двухлетнего сына Меган Маркл вызвало гнев народа
22:27
Водонаева сообщила о свадьбе 11-летнего сына
20:09
"Превращаюсь в помойку": набравшая 10 килограммов дочь Гузеевой возненавидела свое тело
18:01
"Будьте прокляты!": Разъяренная Орлова огрызнулась на россиян
17:38
Боня бьется в истерике из-за госпитализации Бузовой: Почему все молчат?
16:02
Гордон о причинах изменения отношения украинцев к Лукашенко: Показал звериный оскал
15:57
В поликлиниках Москвы появилась возможность распечатывать льготные рецепты с QR-кодом
14:06
Складки на животе и второй подбородок: Асмус на майских праздниках сильно изменилась
13:52
Рядовой Валеев: Моргенштерн выложил первые фото из армейской казармы
13:42
"Свинство": Манукян поглумился над горем прооперированной Бузовой
13:12
Продлен срок подачи заявок в "Бессмертный полк онлайн"
13:12
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Послы Победы": Истинно подвижническая деятельность
12:45
Карбалевич о покушении на Лукашенко: Безграничное насилие
12:13
Эксперт Муратов рассказал о назревающей борьбе за власть между Зеленским и Порошенко
11:45
"Интимные подробности": Вскрылись отношения Фриске с популярным ведущим
11:27
55-летняя Салтыкова заговорила о рождении ребенка
10:55
Блуд и похоть: россияне возмущены поступком сына Валерии в церкви
10:38
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
10:30
Тяжело отходит от наркоза: рыдающая Бузова записала видео из реанимации
09:51
Грозит ли рублю обвал? Ответ экономиста
06:09
Чуть не утопилась: пьяную Кардашьян еле вытащили из океана
03:59
Худышка превратилась в шар: Роковая авария поменяла певицу МакSим
02:01
Язвы не затянулись: Народ молится за страдающую от пролежней бывшую жену Аршавина
00:02
Открытый перелом: певица Слава взвыла от боли
21:55
"Есть чувства и отношения": Актер Ткаченко объяснил поцелуи с мужчиной
18:16
"Можно вставить?": Лазарев влез к Малиновскому после экстремальных забав
17:52
"Ее надо мыть, а не проветривать": Волочкова показала свою пожелтевшую лилию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

С резиновыми фаллосами: Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшему другу Джигарханяна
Боня бьется в истерике из-за госпитализации Бузовой: Почему все молчат?
Язвы не затянулись: Народ молится за страдающую от пролежней бывшую жену Аршавина
Блуд и похоть: россияне возмущены поступком сына Валерии в церкви
Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС
Тяжело отходит от наркоза: рыдающая Бузова записала видео из реанимации
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Картина маслом": Самойлова выставила напоказ огромную грудь за 600 тысяч

"Картина маслом": Самойлова выставила напоказ огромную грудь за 600 тысяч

Супруга рэпера Джигана поделилась пикантным снимком. Оксана Самойлова блеснула пышным бюстом на пляже.
прочитано 669 раз

Семья рэпера Джигана отправилась в приятное путешествие. Артист, его жена Оксана Самойлова и их четверо детей отдыхают на Мальдивах, проживая на двухпалубной яхте в роскошных условиях. Избранница рэпера не упустила возможности похвастаться результатом недавно сделанной пластики груди и показать его на камеру. Светская львица опубликовала в инстаграм-канале снимок в розовом бикини.

ПО ТЕМЕ

Заслужила: Джиган подарил жене неприлично дорогой автомобиль

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Перед объективом Оксана Самойлова предстала не одна, а вместе с накаченным супругом. Рэпер Джиган принял образ мускулистого мачо, держа за руку пышногрудую жену на фоне Индийского океана.


Подписчики инстаграм-аккаунта Оксаны Самойловой отметили, что купальник инстадиве не по размеру. Бюст звездной брюнетки стал настолько большим, что едва уместился в купленный ею бюстгальтер. "Извините, но грудь — огонь", "Картина маслом", "Шикарная грудь, шикарная пара", "Фигура у Оксаны бомбезная", "Ну кайф же, а не женщина", — выразились пользователи Сети.

Этой весной знаменитость легла под нож хирурга, повторно сделав пластику груди. Как писали "Дни.ру", на это было потрачено 600 тысяч рублей. Оксане Самойловой вставили импланты большего размера, чем в первый раз. По ее мнению, после рождения четырех детей так было нужно с эстетической точки зрения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Оксана Самойлова. Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana
Автор: 8 мая 2021, 18:12 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир

комментарии

Ответить:

Гость711698
Пожаловаться Ответить
Катерина,восторги похожи на бред сумасшедшего!Это грудь,простите?Понаставили все суповых тарелок другой стороной. Их трогать то можно?!
Гость7254745
Пожаловаться Ответить
У раскрашенного мужика сиськи больше🤔
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной

Певица устроила сюрприз
Шоу-бизнес

Прооперированная Бузова заговорила о страшном диагнозе: Ситуация пока острая

Артистка плохо себя чувствует
Шоу-бизнес

"Слава богу, что живой": Топалов вышел на связь после операции

Тодоренко не смыкает глаз
Шоу-бизнес

Покоривший гей-клуб Лазарев показал фото с любимыми

Народ приятно удивлен

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+