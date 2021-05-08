Бузовой указали на выход в больнице после обвинений во лжи

Известие о госпитализации Ольги Бузовой стало громом среди ясного неба. Одна из самых популярных певиц современный России внезапно перестала выходить на связь с поклонниками.
Позже удалось выяснить, что звезда находится в больнице. Нагнетающая драматизм пресса лишь подливала масла в огонь.
Светские обозреватели выдвигали свои теории произошедшего, среди которых были пессимистические прогнозы. Позже Бузова записала видео из учреждения, но много ясности в ситуацию это не внесло.
У экс-коллеги ведущей по проекту "Дом-2" Виктории Бони даже случилась истерика из-за происходящего. Она задавалась вопросом, почему люди не заполнили эфир сообщениями о состоянии кумира.
Теперь стало известно, что Бузовой указали на выход в больнице. Знаменитость сообщила, что ее выписали из больницы. По словам исполнительницы хита "Мало половин", она идет на поправку. Стоит отметить, что это произошло через день после того, как многие стали обвинять Ольгу во лжи и в пиаре.
Бузова уточнила, что ее отпустил домой ее врач. Поклонники выдохнули, узнав, что в лечении знаменитости наметился прогресс. Есть надежда, что в скором времени Бузова вновь порадует людей своей работой.
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