Вернувшуюся на работу после перелома Стриженову приняли в штыки: Страшно смотреть

Инцидент, который произошел с Екатериной Стриженовой, встревожил россиян. Многие телезрители думали, что травма может обернуться серьезными последствиями для знаменитости.
К счастью, все обошлось. Стриженова успешно перенесла операцию. Кроме того, она не стала медлить и вернулась к работе через месяц после случившегося.
О своем появлении в телестудии ведущая сообщила поклонникам в своем "Инстаграме". "Не знаю, для кого мы сегодня работаем в столь ранний час, но все равно "Доброе утро!", — написала она под новой публикацией.
Пользователи Сети обрадовались столько позитивной новости. "Екатерина, какая вы красавица и сколько в вас энергии", "Спасибо, что заряжаете", "Вы как всегда прекрасны, Катерина!", "Катюша, доброго дня вам желаю", "Скорейшего восстановления вашей руке, а настроения вам не занимать", "С днем радио", "Поздравляю с днем связи, в том числе и мобильной", "Прекрасно выглядите! Здоровья и благополучия желаю вам и вашим близким!", — написали подписчики.
Стоит отметить, что нашлись и те, кто принял возвращение Стриженовой в штыки. Многие россияне отметили, что им пришлось выходить на работу в праздники. "Для таких избранных, как мы, кто работает и кому начальство сказало выходить на работу", — отметил один из пользователей. Также не обошлось и без тех, кто акцентировал внимание на внешнем виде ведущей после операции. "Ужас! Страшно смотреть на руку!", — поделился впечатлениями подписчик.
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