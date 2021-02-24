"Баба на самоваре": Стриженову затравили за нелепый наряд

В середине марта Екатерине исполнится 53 года. Она сумела сохранить завидную форму и позитивный настрой.

Многие поклонники не устают восхищаться креативными образами актрисы. Стриженова любит появляться в креативных костюмах и пышных платьях. Сегодня с самого утра ведущая решила порадовать пользователей новым роликом в "Инстаграм". На видео она задорно идет вперед в красном платье с выразительным разрезом спереди и белым воротником.

Некоторые обожатели сразу же принялись хвалить артистку. "Катя, красавица, как и всегда", "Какая же Вы приятная", "Мадам, Вы прекрасны", "Какая женщина", "Очень идет цвет", "Катя, Вы просто прелесть", "Хорошенькая", "Как теплый лучик", "Сам позитив", – писали они.

Однако большая часть комментаторов не одобрили выбор актрисы. Они придумали множество разных сравнений, чтобы описать свое негодование. "Платье не идет абсолютно", "Ужасное платье", "Я сегодня Вас не узнала...Эта погоня за вечной молодостью...", "Платье красное как кровь. Не идет совершенно", "Вы как Д'Артаньян", "Что-то совсем не то", "Моя бабушка всегда говорила: "Пошла Матрена Потаповна"", "Воротничок ужасный", "Баба на самоваре", – писали недоброжелатели.

Сама Екатерина Стриженова предпочитает не реагировать не хейтеров и активно записывает истории с эфира, желая всем доброго утра и хорошего дня. Многих пользователей удивляет и восхищает способность артистки игнорировать такого рода критику.

