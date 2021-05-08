Семилетняя дочь Пугачевой заткнула за пояс остальных звездных наследников

Максим Галкин в личном блоге поделился забавным видео с дочерью Лизой.

Наследница Аллы Пугачевой, которой в этом году исполнится восемь лет, поразила поклонников своими познаниями в ботанической теме. В видео, которое опубликовал юморист, девочка рассказывает о растениях, которые есть в саду.

Максим Галкин спрашивает у дочери, что это за цветы, и малышка начинает сыпать названиями. "Пролеска сибирская! А это нарцисс ложный! Точно, знаю-знаю, это каланхоэ Блоссфельда! А вот колокольчик Пожарского!" – говорит Лиза.

Подписчики пришли в восторг от наследницы Аллы Пугачевой. Некоторые отметили, что девочка в семь лет знает больше названий цветов, чем они в свои года. Другие же обратили внимание на то, что близнецы Максима Галкина выгодно выделяются на фоне остальных детей звезд.

"Из всех детей шоубиза, дети Галкина самые умные браво, я так думаю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дети таких звезд и такие не избалованные и приятные. Молодцы родители!", "Такое правильное воспитание! Очень приятно смотреть на детей!", "Как Лиза мило стесняется в конце! Девочка самая необыкновенная", "Какая умница!", "Фантастка, ну кто больше тут молодец, сложно определить, то ли родители, то ли детка, в любом случае, очень позитивно, спасибо", "Ого, молодец, даже я столько названий не знаю", – написали в комментариях.