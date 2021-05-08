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Шоу-бизнес
Семилетняя дочь Пугачевой заткнула за пояс остальных звездных наследников

Семилетняя дочь Пугачевой заткнула за пояс остальных звездных наследников

Максим Галкин в личном блоге поделился забавным видео с дочерью Лизой.
прочитано 601 раз

Наследница Аллы Пугачевой, которой в этом году исполнится восемь лет, поразила поклонников своими познаниями в ботанической теме. В видео, которое опубликовал юморист, девочка рассказывает о растениях, которые есть в саду.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Максим Галкин спрашивает у дочери, что это за цветы, и малышка начинает сыпать названиями. "Пролеска сибирская! А это нарцисс ложный! Точно, знаю-знаю, это каланхоэ Блоссфельда! А вот колокольчик Пожарского!" – говорит Лиза.

Подписчики пришли в восторг от наследницы Аллы Пугачевой. Некоторые отметили, что девочка в семь лет знает больше названий цветов, чем они в свои года. Другие же обратили внимание на то, что близнецы Максима Галкина выгодно выделяются на фоне остальных детей звезд.

"Из всех детей шоубиза, дети Галкина самые умные браво, я так думаю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дети таких звезд и такие не избалованные и приятные. Молодцы родители!", "Такое правильное воспитание! Очень приятно смотреть на детей!", "Как Лиза мило стесняется в конце! Девочка самая необыкновенная", "Какая умница!", "Фантастка, ну кто больше тут молодец, сложно определить, то ли родители, то ли детка, в любом случае, очень позитивно, спасибо", "Ого, молодец, даже я столько названий не знаю", – написали в комментариях.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 мая 2021, 11:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость721273
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Ну все прямо дети знают почему тогда папаша не ведет на прграмму лучше всех где дети знают и показывают свои умение сложных задач.а тут цветочки знает у меня внучка 3 года знает таблицу умножения и никто не принуждал ее к этому.так что вам лучше не позорится с детьми 8 л 9л а не хрена кроме кривления не знают также как родители пугалгиных рожи кривлять да передразнивать ума не надо
Гость711565
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Была милым ребенком., изуродовали ублюдки - родители. Теперь она умело кривляется напоказ.
Гость718551
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Семейка мразотная , твари
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