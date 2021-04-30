"От вас бы ничего не осталось": язвительный Галкин уколол Долину

Конфликт Ларисы Долиной и блогерши Вали Карнавал вызвал серьезный общественный резонанс. Коллеги все еще вспоминают инцидент.

Тогда звезда предложила Вале повторить за ней распевку. Услышанное ужаснуло певицу. Она подчеркнула, что девушка не попала ни в одну ноту. Блогерша начала доказывать исполнительнице, что петь имеют право даже те, кто не умеет, Лариса Александровна язвительно заметила, что тогда им не стоит называть себя певцами, а свои шедевры можно исполнять и на кухне. Она говорила о необходимости образования и хотела уйти, но Максим Галкин не позволил.

Многие поддержали артистку, но были и другие мнения. Ведущий "Музыкалити" до сих пор не может забыть произошедшего конфликта. В последнем выпуске героями группа "Дискотека Авария" и SODA LUV & Buster. Песня Вали Карнавал так и осталась на лидирующей позиции. Пародист не смог удержаться от едкого комментария и уколол Ларису Долину.

Он заявил, что если бы здесь сидела звезда, то "от вас бы ничего не осталось". Максим Галкин подчеркнул, что Лариса Александровна избавила бы их от "всех конечностей", так как такое уже случалось с юным дарованием.

В эфире программы артисты популярного коллектива рассказали, что в начале им было непросто. В 90-х они жили все вместе в Люблино и были вынуждены постоянно отдавать долги. Денег не было, а занимать их приходилось у серьезных людей.

