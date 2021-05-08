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Шоу-бизнес
Фото двухлетнего сына Меган Маркл вызвало гнев народа

Фото двухлетнего сына Меган Маркл вызвало гнев народа

Фото маленького наследника Меган Маркл и принца Гарри возмутило пользователей Сети. Народ собирает деньги по просьбе королевской четы.
прочитано 922 раза

6 мая наследнику герцога и герцогини Сассекских исполнилось два года. Британцы с нетерпением ждали торжественное событие, чтобы посмотреть свежее фото правнука Елизаветы II. Дело в том, что снимки ребенка редко попадают в сеть, поэтому поклонники королевской семьи надеялись убедиться в том, что маленький Арчи растет здоровым и красивым. Однако ожидания народа не оправдались. Меган Маркл и принц Гарри приняли решение опубликовать неоднозначный кадр сына, который возмутил людей.

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На фото с главной страницы сайта Archewell маленький Арчи стоит на улице в джемпере, джинсах и кроссовках, держа в руках несколько воздушных шаров. Фотограф снял его со спины, поэтому облик ребенка остался засекреченным. Кроме того, редакторы наложили на фото фильтр бежевого оттенка, который полностью изменил цвета на изображении. Из внешних черт мальчика по снимку можно определить только наличие пышной шевелюры.

Принц Гарри и Меган Маркл добавили к фото пронзительный текст о том, что нужно собирать средства для борьбы с коронавирусом. Звездная пара решила, что день рождения их сына — это отличный способ привлечь внимание народа, который станет жертвовать деньги для благой цели. Но британцы были скорее расстроены, чем воодушевлены, поскольку герцог и герцогиня Сассекские намеренно скрыли от них облик Арчи. "Вы просите отправлять пожертвования в его честь, но даже не показываете лицо?", "Нам известно, как выглядят все дети Кембриджей, а здесь в чем проблема?" — набросились на Меган Маркл и принца Гарри пользователи Сети.

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Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи. Фото: ALPR/AdMedia/www.globallookpress.com
Автор: 8 мая 2021, 00:14 Источник: Archewell ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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Гость727622
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