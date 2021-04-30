Принц Уильям готов порвать Меган Маркл в клочья после очередного скандала

В откровенной беседе с Опрой Уинфри бывшая актриса заявила, что во дворце позволяли расистские высказывания не только в ее сторону, но и в адрес ее сына Арчи. Якобы члены королевской семьи безумно интересовало, какого цвета кожа будет у наследника принца Гарри. Герцогиня уверена, что ребенок не получил титул именно из-за того, что его не хотели давать "цветному".
Своими откровениями Меган Маркл умудрилась насолить всем. Особенно признания бывшей актрисы не пришлись по душе принцу Уильяму. Они и раньше-то не сильно ладили с женой брата, а после скандального интервью он и вовсе готов растерзать словоохотливую герцогиню Сассекскую.
Как сообщают британские таблоиды, отношения между родственниками были прохладными еще задолго до беседы с Опрой Уинфри. Новые подробности о жизни во дворце лишь подлили масла в огонь. Принц Уильям остался ужасно недоволен тем, что Меган Маркл посмела напасть на Кейт Миддлтон. "Сказать, что Кейт заставила ее плакать – это за гранью", – считает герцог Кембриджский.
Напомним, эксперты недавно уличили Меган Маркл в очередной лжи. По словам знатоков, актриса не могла не знать, что ее дети не получат титула, так как закон о наследовании был принят еще королем Георгом V. Согласно документу, на него имеют право только правнуки монархов, чей отец является старшим сыном старшего сына короля или королевы.
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