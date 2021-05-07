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Шоу-бизнес
Язвы не затянулись: Народ молится за страдающую от пролежней бывшую жену Аршавина

Язвы не затянулись: Народ молится за страдающую от пролежней бывшую жену Аршавина

Бывшая жена Андрея Аршавина раскрыла правду о самочувствии. Тяжелобольная Алиса Казьмина получила результаты анализов.
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Ужасный недуг экс-избранницы российского футболиста поверг россиян в шок. После развода с мужем журналистку Алису Казьмину сразили тяжелое аутоимунное заболевание и некроз, в итоге многодетная мать практически потеряла нос, а на ее ногах образовались жуткие пролежни. Сейчас неравнодушные люди поддерживают женщину и оставляют для нее теплые слова в социальных сетях. Бывшая жена Андрея Аршавина не скрывает своего состояния и делится в инстаграм-аккаунте подробностями о здоровье.

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Тяжелобольная знаменитость заявила, что прогресс в ее лечении есть. Об этом, по словам Алисы Казьминой, свидетельствуют результаты полученных анализов. Однако о существенном улучшении состояния журналистки говорить пока рано. Она признается, что избавиться от пролежней ей пока не удалось. "Организм перебарывает. Но ноги медленно заживают", — написала изувеченная женщина в ответ на вопрос о результатах лечения.

Пользователи Сети сочувствуют тяжелому положению страдающей звезды. Одни молятся за ее здоровье высшим силам, другие же просто надеются на ее чудесное преображение. "Ангела хранителя Вам!", "Просто пожелаю Вам здоровья и неугасающего желания жить!", "Идите к богу, он исцеляет!", "Сейчас самое главное выздороветь. Бог даст", — так россияне выражают свои мысли.

Напомним, экс-возлюбленная Александра Кержакова обвинила Алису Казьмину в лени и жажде наживы. Милана Тюльпанова полагает, что бывшая супруга Андрея Аршавина не хочет работать, поэтому пытается занять выгодное положение, вызывая жалость и сострадание у окружающих. Блондинка считает, что тяжкая болезнь только на руку изуродованной журналистке.

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Андрей Аршавин. Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 7 мая 2021, 02:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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