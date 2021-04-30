Тюльпанова крепко приложила заживо гниющую Аршавину

Алиса Аршавина, борющаяся с тяжелым заболеванием, не вызывает жалости и сочувствия у Миланы Тюльпановой.

Недавно бывшая жена Андрея Аршавина стала гостьей ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1". Тяжелобольная женщина с изуродованной внешностью не побоялась показать свое лицо и ответить на обвинения своей бывшей свекрови, которая заявляла, что Алиса Аршавина похитила у них с сыном деньги.

Милана Тюльпанова после этого выпуска высказала свое мнение о его героине. У женщин и раньше были сложные отношения, теперь же экс-супруга Кержакова заявила, что Аршавина использует свою болезнь для того, чтобы вызвать жалость у окружающих. Милана считает, что все беды Алисы происходят от того, что она хочет жить за чужой счет и ленится работать – об этом сообщила "Экспресс газета".

Напомним, что бывшая возлюбленная Андрея Аршавина страдает от аутоиммунного некроза. У нее практически не осталось носа, к тому же, на теле появились язвы, и женщине трудно ходить. В студии программы Алиса заявила, что это бывший муж с матерью сделали ее жизнь адом и наслали на нее порчу.

Экс-возлюбленная спортсмена призналась, что будет бороться за свое здоровье ради детей и своей мамы, которым без нее будет очень трудно. Алиса Аршавина заявила, что хочет жить, а какой у нее при этом останется нос, не так уже важно.