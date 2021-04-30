"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее с детьми свекровью

Бывшая жена Андрея Аршавина с детьми заявила о жесткой нехватке денег.

Алиса Казьмина за полгода превратилась из красавицы с идеальными чертами лица в несчастную женщину с исковерканной судьбой и изуродованным лицом. В начале года она впала в кому из-за острого перитонита, потом начался сепсис. Проблемы не удалось решить до сих пор. Женщина считает, что всему виной мать Андрея Аршавина, которая оказала негативное влияние на ее семью.

Бывшая жена футболиста заболела целой массой редких заболеваний, которые буквально разрушают ее организм заживо. Это аутоимунный некроз лобных пазух и ряд сопровождающих недугов. У нее почти полностью разрушился нос.

Алиса Казьмина заявила, что ей и трем ее детям не на что жить. Денег катастрофически не хватает. А бывшая свекровь выселяет ее и своих внуков из квартиры. По документам жилье принадлежит матери футболиста, но 38-летняя Алиса Казьмина утверждает, что ей негде жить кроме этой квартиры, пишет "Стархит". При этом Алиса борется за жизнь всеми силами и пытается восстановиться.

"Я борюсь за жизнь, неважно, с какими ногами и носом я буду. Просто хочу жить!" – сказала Алиса Казьмина.

Ранее бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина сообщила, что ее состояние ухудшилось. Из-за долгого пребывания в коме у нее начались пролежни на ноге. Из-за боли девушка не могла ходить и осуществлять уход за детьми.