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"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее с детьми свекровью

"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее с детьми свекровью

Бывшая жена Андрея Аршавина с детьми заявила о жесткой нехватке денег.

Продолжение: Тюльпанова крепко приложила заживо гниющую Аршавину
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Алиса Казьмина за полгода превратилась из красавицы с идеальными чертами лица в несчастную женщину с исковерканной судьбой и изуродованным лицом. В начале года она впала в кому из-за острого перитонита, потом начался сепсис. Проблемы не удалось решить до сих пор. Женщина считает, что всему виной мать Андрея Аршавина, которая оказала негативное влияние на ее семью.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Бывшая жена футболиста заболела целой массой редких заболеваний, которые буквально разрушают ее организм заживо. Это аутоимунный некроз лобных пазух и ряд сопровождающих недугов. У нее почти полностью разрушился нос.

Алиса Казьмина заявила, что ей и трем ее детям не на что жить. Денег катастрофически не хватает. А бывшая свекровь выселяет ее и своих внуков из квартиры. По документам жилье принадлежит матери футболиста, но 38-летняя Алиса Казьмина утверждает, что ей негде жить кроме этой квартиры, пишет "Стархит". При этом Алиса борется за жизнь всеми силами и пытается восстановиться.

"Я борюсь за жизнь, неважно, с какими ногами и носом я буду. Просто хочу жить!" – сказала Алиса Казьмина.

Ранее бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина сообщила, что ее состояние ухудшилось. Из-за долгого пребывания в коме у нее начались пролежни на ноге. Из-за боли девушка не могла ходить и осуществлять уход за детьми.

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Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 14:20 Источник: "Стархит" ✓ Надежный источник
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Аршавин променял жену на сексуальную модель

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