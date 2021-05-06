"Ай, какое пузико!": Харламов показал обнаженное тело

Юморист Гарик Харламов решил обратить внимание фанатов на фигуру популярного артиста. Шоумен опубликовал фото Уилла Смита в трусах в своем инстаграм-аккаунте. Комик шутливо высказался о животе актера и запустил по этому поводу флешмоб. Гарик Харламов призвал подписчиков добавлять в комменнтариях к посту рецепты русских блюд. "Мужчин в таком положении надо поддерживать", — выразился резидент "Comedy Club".
Фанаты поддержали предложение Гарика Харламова и оценили его юмор. "Ай, какое пузико!", "Майских не дождался, раньше всех отожрался", "Лифчик уже можно носить", — объявили критики про Уилла Смита.
Некоторые пользователи Сети отметили, что шоумен не в слишком хорошей физической форме для того, чтобы высмеивать чужую внешность. Они посоветовали Гарику Харламову сделать похожее фото и выставить его напоказ. "Гарик, повтори подвиг! Мы тебе тоже рецептов накидаем", "Гарик, тебе от этого легче станет, думаешь?", "Твой загорелый заморский брат, Гарик", — отреагировали находчивые комментаторы.
Напомним, шоумен негодующе сравнивал себя с участником группы Little Big, которого называют Пухляшом. Юморист удивлен тем, что артист получил благосклонность общества из-за лишнего веса. Самого же Гарика Харламова постигла иная участь: его нарекли "жирным придурком".
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