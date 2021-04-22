"Жирный придурок": Харламов обиделся на россиян за оскорбительное прозвище

В очередном выпуске своего ютуб-шоу "Ошуительное хоу" шоумен заявил, что у многих звезд шоу-бизнеса есть гораздо более очевидные проблемы с лишним весом, однако никто из них не удостаивается такого внимания хейтеров, как он сам. Гарик Харламов вспомнил, как пожаловался на это в телефонном разговоре с Филиппом Киркоровым.
В тот раз у артистов зашла речь о Дмитрии Красилове – участнике группы Little Big, которого россияне вполне ласково называют Пухляшом. Когда король отечественной эстрады стал нахваливать Красилова, Харламов возмутился: почему человека, который в два раза толще его, называют так нежно, а самого Гарика зовут "жирным придурком". В ответ Киркоров глубокомысленно предположил, что виной всему репутация комика, который успел много где "нашалить". Певец в шутку посоветовал юмористу изменить внешность и голос, тогда и отношение публики к нему кардинально изменится.
Напомним, что Харламов в последнее время действительно потерял форму. Над фигурой юмориста часто любят пошутить поклонники и даже коллеги. Однако артист никогда не проявлял комплексов по этому поводу и даже не стеснялся оголиться при случае. В одном из последних выпусков своего шоу Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов даже сняли штаны, чтобы посмешить гостей, продемонстрировав при этом голые ягодицы.
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