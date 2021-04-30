Ласки Харламова с очаровательной блондинкой попали на видео

Гарик Харламов появился на светском мероприятии в сопровождении телеведущей.

После развода с актрисой Кристиной Асмус юморист Гарик Харламов превратился в форменного холостяка – перестал тщательно следить на внешним видом, стал грубо и пошло шутить, редко появлялся на людях и как будто ушел в себя.

Однако на днях появились слухи о его новом романе. Причиной стало появление юмориста на премьере фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало". Главную роль в фильме сыграл юморист Александр Ревва. Он приехал на премьеру вместе со своей женой и позвал коллег по цеху.

Шоумен Гарик Харламов был не один, а в сопровождении очаровательной телеведущей Ташей Белой. Это удивило многих. В Сети тут же появились фото и видео с мероприятия.

На фото резидент Comedy Club нежно обнимает блондинку за талию. Оба улыбаются в кадр. При этом многие отметили, что пара как будто была одета в специально подобранные для мероприятия наряды, которые перекликались друг с другом. Оба были в черных спортивных костюмах, у нее он был отделан ослепительными строчками из ярких страз. На ногах девушки были утонченные серебристые туфельки.

В Сети поползли слухи о том, что сердце Гарика Харламова вновь несвободно. Однако ни он, ни Таша Белая пока официально не прокомментировали данную информацию.



