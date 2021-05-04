Манижа втянула Пугачеву в громкий скандал

Певица Манижа рассказала о том, что ее поддержала Примадонна.

Исполнительница поведала, чего ждать от ее номера на "Евровидении-2021". Она с гордостью отметила, что подготовиться ей помогла сама Алла Пугачева.

Не секрет, что многие представители шоу-бизнеса и обыватели осудили решение отправить певицу Манижу на международный музыкальный конкурс от России. Из-за этого разгорелся настоящий скандал: в Сети на артистку обрушилась волна критики.

Звезда рассказала, что вместе с командой они преодолели технические трудности, и номер на песню Russian Woman очень изменился. Певица Манижа очень старается не ударить в грязь лицом.

По словам знаменитости, большое внимание она уделяет духовной подготовке к важному выступлению. По словам певицы Манижи, ей очень помог сольный концерт, который прошел после обнародования результатов отбора на "Евровидение-2021".

Она дала понять, что не обращает на нападки злопыхателей внимания. Артистка уверена, что любой человек имеет право на собственное мнение. Большим подарком для нее стала поддержка Аллы Пугачевой. Напомним, Примадонна хорошо оценила хит молодой коллеги в ютуб-шоу "Музыкалити".

По словам певицы Манижи, для нее это большая честь и мотивация. Пугачева вдохновляет исполнительницу не только в плане творчества, но и своей жизнью в целом. Также звезда добавила, что в подготовке "Евровидению-2021" ей очень помогает мама Майя Серикова. Родительница не дает дочери "зазвездиться".