Обколотый сын Яковлевой боится выйти из дома из-за разъяренных россиян

Сын Яковлевой Денис Шальных постоянно подвергается нападкам хейтеров из-за своей нестандартной внешности.

Слишком эпатажный внешний вид 28-летнего мужчины не дает покоя хейтерам. Напомним, что все тело и лицо Дениса Шальных покрыто татуировками, в связи с чем он получает в своих соцсетях очень много негативных сообщений. Частью из них сын Яковлевой поделился с Сторис своего инстаграм-аккаунта.

Одни подписчики жалеют Елену Яковлеву, которой должно быть очень стыдно за такого сына. Другие сокрушаются о том, как такой сын вообще мог родиться у столь замечательной актрисы. Третьи и вовсе обвиняют артистку, у которой не хватило времени на правильное воспитание сына. К слову, сама актриса не возражает против таких увлечений сына. Комментируя весь этот негатив, Денис показал, как проводит время со своими пушистыми питомцами и заявил, что после всего услышанного ему вообще не хочется выходить из дома.

Напомним, что не так давно мужчина также увлекся бодибилдингом и стал активно качаться. За короткое время его тело, покрытое татуировками, приняло весьма внушительные и рельефные формы. Это увлечение добавило хейтерам еще больше тем для травли. Впрочем, иногда кажется, что мужчина и сам не прочь слегка подразнить публику. Например, ранее сын Яковлевой сообщил, что вколол в плечи парафин, однако позже он опроверг это заявление.