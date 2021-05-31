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Шоу-бизнес
Обколотый сын Яковлевой боится выйти из дома из-за разъяренных россиян

Обколотый сын Яковлевой боится выйти из дома из-за разъяренных россиян

Сын Яковлевой Денис Шальных постоянно подвергается нападкам хейтеров из-за своей нестандартной внешности.
прочитано 1778 раз

Слишком эпатажный внешний вид 28-летнего мужчины не дает покоя хейтерам. Напомним, что все тело и лицо Дениса Шальных покрыто татуировками, в связи с чем он получает в своих соцсетях очень много негативных сообщений. Частью из них сын Яковлевой поделился с Сторис своего инстаграм-аккаунта.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Одни подписчики жалеют Елену Яковлеву, которой должно быть очень стыдно за такого сына. Другие сокрушаются о том, как такой сын вообще мог родиться у столь замечательной актрисы. Третьи и вовсе обвиняют артистку, у которой не хватило времени на правильное воспитание сына. К слову, сама актриса не возражает против таких увлечений сына. Комментируя весь этот негатив, Денис показал, как проводит время со своими пушистыми питомцами и заявил, что после всего услышанного ему вообще не хочется выходить из дома.

Напомним, что не так давно мужчина также увлекся бодибилдингом и стал активно качаться. За короткое время его тело, покрытое татуировками, приняло весьма внушительные и рельефные формы. Это увлечение добавило хейтерам еще больше тем для травли. Впрочем, иногда кажется, что мужчина и сам не прочь слегка подразнить публику. Например, ранее сын Яковлевой сообщил, что вколол в плечи парафин, однако позже он опроверг это заявление.

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Кадр из фильма "Экипаж" (2016)
Автор: 31 мая 2021, 21:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Шокирующие фото сына Елены Яковлевой

комментарии

Ответить:

Гость763285
Пожаловаться Ответить
Гость Валерияб
бЕДНАЛЕНА нУ ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ-НИЧЕГО всЕ УЖЕ ПОЛЗДНОпСИХОПАТИЯ НАЛИЦО а МАЛЬЧИКОМ БЫЛ ПРОСТО ЗАГЛЯДЕНЬЕ вОТ ТАК ВСЕ ТРАНСФОРМИРОВАЛОСЬ ОДИНОКОЕ ДЕТСТВО И СВОЯ НЕНУЖНОСТЬ оЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО.ТК ПАРЕНЬ УМНЫЙ --.МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ И РЕШИТЬ ЕЕ НОЕ СКЙЧАС ВСЕ ПОЗДНО И ЯОН САМ РАСТЕРЧН.НЕ ЗНАЕТ,ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Читай хоть, когда пишешь такую абракадабру! Ты из какого аула? С какой горы спрыгнула? Какой ликбез заканчивала? Или еще не закончила? Пипец вообще, как можно быть такой НЕОБРАЗОВАННОЙ, БЕЗГРАМОТНОЙ шаболдой?! Да еще куда- то пишет! Я в ауте!🙉🙉🙉
Гость Валерияб
Пожаловаться Ответить
бЕДНАЛЕНА нУ ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ-НИЧЕГО всЕ УЖЕ ПОЛЗДНОпСИХОПАТИЯ НАЛИЦО а МАЛЬЧИКОМ БЫЛ ПРОСТО ЗАГЛЯДЕНЬЕ вОТ ТАК ВСЕ ТРАНСФОРМИРОВАЛОСЬ ОДИНОКОЕ ДЕТСТВО И СВОЯ НЕНУЖНОСТЬ оЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО.ТК ПАРЕНЬ УМНЫЙ --.МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ И РЕШИТЬ ЕЕ НОЕ СКЙЧАС ВСЕ ПОЗДНО И ЯОН САМ РАСТЕРЧН.НЕ ЗНАЕТ,ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
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