"Что за Халк?": изуродовавший себя сын Яковлевой накачался до невероятных размеров

Наследник Елены Яковлевой поразил россиян своим преображением. Внешний вид Дениса Шальных вызвал неоднозначную реакцию публики.

28-летний сын актрисы, несколько лет назад шокировавший народ своими многочисленными татуировками, вновь дал повод пообсуждать свою персону. Многие считали, что рисунками на теле парень себя изуродовал, но у Дениса Шальных есть и ярые защитники. Самым главным заступником является его звездная мать, которая не дает его в обиду хейтерам.

Мужчина серьезно занимается бодибилдингом и с удовольствием демонстрирует в соцсетях свою фигуру. Его свежие снимки в "Инстаграм" ошеломили пользователей Сети. Дело в том, что Денис накачался до невероятных размеров.

Некоторые поклонники Елены Яковлевой просто не узнали ее сына. "Что за Халк?", — цитирует одного из фолловеров "Экспресс газета". Но те, кто давно и внимательно наблюдает за сыном звезды экрана, похвалили его. Они отметили, что Шальных заметно преобразился и даже назвали красавчиком.

Отметим, что помимо тату сын актрисы любит экспериментировать с прической и цветом волос. К слову, в 2020 году Денис решил удалить несколько наколок на лице. Но после нескольких сеансов лазера Шальных взял паузу.

Напомним, наследник Елены Яковлевой был женат. Но семья распалась, поскольку возлюбленная заподозрила Дениса в неверности и ушла. А недавно мужчина показал свою новую избранницу.