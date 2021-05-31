"Пузатый разведеныш с ребенком": Харламову не простили роман с молоденькой

Актеры познакомились на съемках комедии "Гусар". По слухам, отношения завязались осенью прошлого года. Судя по всему, юморист начал встречаться с красавицей, еще не успев развестись с Кристиной Асмус.
Лена Миро не смогла пройти мимо этой новости. Скандальный блогер не понимает, зачем умнице Екатерине Ковальчук (кстати, девушка является родной сестрой знаменитой Анны Ковальчук) отношения с мужчиной под 40, который к тому же еще и выглядит не очень презентабельно. "Пузатый разведеныш с ребенком. Наверняка еще и скучнейший собеседник с юмором поручика Ржевского (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила журналистка.
Также, по мнению Лены Миро, Екатерина Ковальчук как две капли воды похожа на Кристину Асмус – такая же тонкая да звонкая. Она сравнила роман Гарика Харламова с молодой артисткой с отношениями Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
"Чо спросить-то хотела – девки, ну и как вам лежать с такими? Нет ощущения, что попали на тюленье лежбище?" – уточнила Миро.
При этом журналистка уверена, что у красавицы Кристины Асмус так до сих пор никого и нет, несмотря на то, что она пытается всем доказать обратное. Блогер недоумевает, как Гарику Харламову удалось сразу же после развода найти ту, что его снова полюбит.
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