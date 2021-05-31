"Хочется семью и заниматься сексом": отчаявшийся Батрутдинов взвыл от одиночества

Юморист уже много лет считается одним из самых завидных женихов страны. Однако свое личное счастье он пока не обрел.

На это комик, в очередной раз, и пожаловался в эфире "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ". Он отметил, что уже давно нагулялся, а потому ему хочется уже "заниматься сексом ради детей", а не просто так. Тимур Батрутдинов мечтает найти ту самую даму сердца и стать примерным семьянином. Однако пока что-то ему мешает.

Практически в каждом интервью резидента популярной программы спрашивают, почему он так и не решился на брак. Долгое время его подозревали в романе с Ольгой Бузовой. Певица часто тепло отзывается о нем, а он сам посещает практически каждое ее мероприятие и дарит роскошные букеты.

Звезды даже вместе участвовали в шоу, но их обоих это не уберегло от одиночества. После успеха на шоу "Маска" Тимур Батрутдинов стал еще более популярной личностью среди представительниц прекрасного пола, но, видимо, и здесь ему не улыбнулась удача.

Личная жизнь юмориста является одной из самых обсуждаемых тем и среди коллег Тимура. Его друг, Гарик Харламов, часто публично шутит о любвеобильности комика, но его самого это не обижает. Знаменитость все еще верит, что однажды и на его улице будет праздник.

