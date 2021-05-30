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Шоу-бизнес
Впервые после развода Харламов представил новую возлюбленную

Впервые после развода Харламов представил новую возлюбленную

После разрыва отношений с Кристиной Асмус в сети поползли слухи о многочисленных романах Гарика Харламова.
прочитано 475 раз

Юморист и резидент Comedy club нечасто комментирует личную жизнь. Однако на днях Гарик Харламов подтвердил информацию об отношениях с артисткой Екатериной Ковальчук. Пару засняли папарацци на берегу моря в городе Сочи.

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Как сообщают СМИ, влюбленные познакомились на съемках фильма "Гусар" год назад и сразу же начали проявлять нежные чувства друг к другу. В то время юморист еще был женат на Асмус.

28-летняя Екатерина родилась в Сыктывкаре. Профессионального актерского образование у Ковальчук нет, но еще в студенческие годы она начала пробоваться на этом поприще. Сейчас на счету актрисы 12 кино-ролей и 5 партий в театре.

Отметим, что и Кристина Асмус недолго оставалась одна. По мнению пользователей сетей и СМИ, она встречается с режиссером Алексеем Учителем. При этом официально пара еще не подтверждала эту информацию.

Напомним, что в 2013 году актриса Кристина Асмус вышла замуж за шоу-мена Гарика Харламова. Спустя год у пары родилась дочка, которую назвали Анастасией. Супруги постоянно вместе появлялись на светских мероприятиях и кинопремьерах, а также с особой нежностью рассказывали о семейной жизни в различных интервью. Однако летом прошлого года экс-возлюбленные заявили о разрыве отношений.

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Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
30 мая 2021, 18:45

комментарии

Ответить:

Гость760269
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Красивая девочка, типаж Кристины. А этот Гарик кому вообще нужен? За деньги, связи и славу - конечно! И не старый хоть ещё.
1

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