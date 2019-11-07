"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы "опустили" голую Асмус

Настоящая половая трагедия развернулась в семействе Харламовых-Асмус. После откровенной постельной сцены в фильме "Текст" пару атакуют хейтеры. На их сайтах и форумах поставлена боевая задача – разлучить семью, довести дело до развода. Травят Кристину, пишут сотни комментариев Гарику, устанавливают графики дежурств, чтобы казалось, что возмущены эротикой не пара сотен школьников, а вся страна.

О хейтерах скажу отдельно. Их коллективный портрет давно уже исследован учеными. Если кратко, то пишут негативные комментарии и занимаются травлей в сетях в основном подростки 14-19 лет. Те самые школьники. Это основная группа. К ним примыкают молодые люди 24-35 лет, остановившиеся на уровне школьников в своем развитии. В зрелом возрасте уровень агрессии, вместе с тестостероном, идет на спад. Ученые считают, что некоторые хейтеры могут быть даже младше 14 лет, и врать о своем возрасте с целью регистрации на сайтах. Хейтеры рунета в основном – это неудовлетворенные подростки.

Закономерен при этом и выбор жертв травли. Чаще всего это молодые девушки, женщины репродуктивного возраста. Тот, кто является для школоты сексуальным объектом. Взрослых мужчин или пожилых женщин травят гораздо реже, и на это нужны очень веские причины. Роняя слюни от вожделения, подростки пересылают друг другу откровенные картинки, видео. Одновременно реализуются два инстинкта – сексуальный, который невозможно удовлетворить другим путем, и вылезает задавленная агрессия.

Все дело в том, что просто так нормальный человек никого травить не будет. Это скучно, бесполезно и очень энергозатратно. Это отнимает время, которое можно было бы потратить на спорт, на общение с семьей, на занятия любовью, в конце концов. Для того, чтобы человек накопил энергию для хейтерства, нужен колоссальный уровень агрессии. Значит, человека унижают, оскорбляют и травят в реальности, и он вынужден постоянно терпеть. К тому же, своеобразная иерархия внутри хейтерских сообществ – там есть начальники и руководители десяток, сотен, и т.д. – дает подросткам шанс почувствовать себя значимыми.

Единственно, чего у хейтеров нельзя отнять – это звериного чутья. Никогда дольше 4-5 дней не травят того, кому на травлю наплевать. Хейтеры, как собаки, идеально чувствуют эмоциональные реакции. Если "клиент" занервничал, начал реагировать, оправдываться, волноваться, они это заметят. Вероятно, в семье уже было напряжение, разлад.

Очень привлекательным с точки зрения хейтеров выглядит и тот факт, что образ Кристины многие помнят еще по "Интернам", а там она олицетворяла собой скромность. Тем более эксклюзивной кажется возможность ее "опустить", смешать с грязью. Порнозвезд не травят в сети в таких масштабах – с ними и так все понятно. Это их выбор, добровольный и совершенно осознанный. Интересно прицепиться к порядочной женщине и испортить ее репутацию.

То есть, причины у той травли, которая развернулась вокруг звезды "Интернов", три:

Она молода и красива, является сексуальным объектом для школьников, которые часто состоят в хейтерских сообществах.

Она ранима и чувствительна, значит, реагирует. У юнца создается впечатление, что он достал, дотянулся своими потными ручонками, пообщался с кумиром.

Очень силен образ скромной девушки, который идет вразрез с новым образом актрисы.

Когда именно закончится эта травля, будет зависеть только от семьи. Как только они перестанут давать реакцию, все прекратится.