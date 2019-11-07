"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы "опустили" голую Асмус

О хейтерах скажу отдельно. Их коллективный портрет давно уже исследован учеными. Если кратко, то пишут негативные комментарии и занимаются травлей в сетях в основном подростки 14-19 лет. Те самые школьники. Это основная группа. К ним примыкают молодые люди 24-35 лет, остановившиеся на уровне школьников в своем развитии. В зрелом возрасте уровень агрессии, вместе с тестостероном, идет на спад. Ученые считают, что некоторые хейтеры могут быть даже младше 14 лет, и врать о своем возрасте с целью регистрации на сайтах. Хейтеры рунета в основном – это неудовлетворенные подростки.
Закономерен при этом и выбор жертв травли. Чаще всего это молодые девушки, женщины репродуктивного возраста. Тот, кто является для школоты сексуальным объектом. Взрослых мужчин или пожилых женщин травят гораздо реже, и на это нужны очень веские причины. Роняя слюни от вожделения, подростки пересылают друг другу откровенные картинки, видео. Одновременно реализуются два инстинкта – сексуальный, который невозможно удовлетворить другим путем, и вылезает задавленная агрессия.
Все дело в том, что просто так нормальный человек никого травить не будет. Это скучно, бесполезно и очень энергозатратно. Это отнимает время, которое можно было бы потратить на спорт, на общение с семьей, на занятия любовью, в конце концов. Для того, чтобы человек накопил энергию для хейтерства, нужен колоссальный уровень агрессии. Значит, человека унижают, оскорбляют и травят в реальности, и он вынужден постоянно терпеть. К тому же, своеобразная иерархия внутри хейтерских сообществ – там есть начальники и руководители десяток, сотен, и т.д. – дает подросткам шанс почувствовать себя значимыми.
Единственно, чего у хейтеров нельзя отнять – это звериного чутья. Никогда дольше 4-5 дней не травят того, кому на травлю наплевать. Хейтеры, как собаки, идеально чувствуют эмоциональные реакции. Если "клиент" занервничал, начал реагировать, оправдываться, волноваться, они это заметят. Вероятно, в семье уже было напряжение, разлад.
Очень привлекательным с точки зрения хейтеров выглядит и тот факт, что образ Кристины многие помнят еще по "Интернам", а там она олицетворяла собой скромность. Тем более эксклюзивной кажется возможность ее "опустить", смешать с грязью. Порнозвезд не травят в сети в таких масштабах – с ними и так все понятно. Это их выбор, добровольный и совершенно осознанный. Интересно прицепиться к порядочной женщине и испортить ее репутацию.
То есть, причины у той травли, которая развернулась вокруг звезды "Интернов", три:
- Она молода и красива, является сексуальным объектом для школьников, которые часто состоят в хейтерских сообществах.
- Она ранима и чувствительна, значит, реагирует. У юнца создается впечатление, что он достал, дотянулся своими потными ручонками, пообщался с кумиром.
- Очень силен образ скромной девушки, который идет вразрез с новым образом актрисы.
Когда именно закончится эта травля, будет зависеть только от семьи. Как только они перестанут давать реакцию, все прекратится.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Аида, я Вас ищу!
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Самые сексуальные!
Месячные не идут 2 месяца
Почему Лолиту бросают мужчины?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Что делать с родителями?