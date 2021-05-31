"В Беларуси вам больше не рады": Брежневу и Меладзе закидали камнями за пляски для сына Лукашенко

Оппозиционно настроенные белорусы затравили Веру Брежневу и Валерия Меладзе за проведенный концерт.

Вера Брежнева, Григорий Лепс и Валерий Меладзе выступили на концерте в Белоруссии. После этого СМИ разразились заголовками о том, что артисты развлекали сына Александра Лукашенко. В Сети начался скандал.

Некоторые оппозиционно настроенные граждане Белоруссии были уверены, что звезды осознанно выступили на частной закрытой вечеринке у старшего сына лидера республики. Белорусы расценили это как жест предательства и затравили артистов за концерт.

Представителям Брежневой и Меладзе пришлось объясняться. По их словам, в приглашении для звезд было заявлено, что они едут выступать для какого-то телеканала, пишет "МК". Пиар-менеджер Валерия Меладзе заявил, что их звали выступать на корпоративе "компании — партнера музыкальной премии".

"В Беларуси вам больше не рады", "Должны знать, перед кем вы вчера пели", – накинулись с критикой на артистов в аккаунте Веры Брежневой.

Также артистку назвали бессовестной и наглой. Многие были уверены, что ради денег звезда готова поступиться любыми принципами.

Ранее Ларису Долину затравили за скандал с тиктокером Валей Карнавал. Артистку назвали чересчур строгой и консервативной, а также заявили, что она унизила молодую исполнительницу.