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Июль 28, 2017
просмотры: 123

Соблазнительная Вера Брежнева зажигает в Баку

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В столице Азербайджана открылся второй музыкальный фестиваль "Жара". Более 80 аристов первого эшелона собрались в Баку для участия в самом масштабном событии лета. Основатель праздника – популярный певец Эмин – пригласил легенд эстрады – Аллу Пугачеву, Софию Ротару. Григория Лепса. Вместе с ними четыре дня будут петь и более молодые коллеги – Ани Лорак, Слава, Сергей Лазарев и Алесандр Панайотов. В первый день фурор произвела Вера Брежнева. Ее открывающий живот смелый белоснежный наряд вкупе с огромной соломенной шляпой произвел фурор среди местных горячих мужчин, которые такую откровенность видят не так часто. 

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