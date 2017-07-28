Соблазнительная Вера Брежнева зажигает в Баку

В столице Азербайджана открылся второй музыкальный фестиваль "Жара". Более 80 аристов первого эшелона собрались в Баку для участия в самом масштабном событии лета. Основатель праздника – популярный певец Эмин – пригласил легенд эстрады – Аллу Пугачеву, Софию Ротару. Григория Лепса. Вместе с ними четыре дня будут петь и более молодые коллеги – Ани Лорак, Слава, Сергей Лазарев и Алесандр Панайотов. В первый день фурор произвела Вера Брежнева. Ее открывающий живот смелый белоснежный наряд вкупе с огромной соломенной шляпой произвел фурор среди местных горячих мужчин, которые такую откровенность видят не так часто.
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