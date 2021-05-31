После развода Петросян заявился к правоохранителям с оружием

Как оказалось, долгие годы артист владел МЦ 21-12. Это одно из первых советских серийных самозарядных ружей, которое начали выпускать в 1965 году. Всего было изготовлено порядка трехсот тысяч таких "стволов".
Как сообщает Пятый канал, на днях Евгений Петросян обратился в правоохранительные органы с просьбой утилизировать оружие. Неясно, что побудило звезду пойти на такой шаг, однако после развода с Еленой Степаненко он избавился и от других странных вещей.
Например, стало известно, что в общем пользовании у юмористов были издания по оккультизму. При разводе артистка потребовала у бывшего мужа вернуть ей книги, среди которых оказались весьма примечательные: "Оккультизм и сексуальность", "Гипнотизм: теория и практика", "Спиритизм" и "История суеверий".
Судя по всему, начавший новую жизнь с молодой супругой Евгений Петросян предпочел убрать из квартиры опасные и странные предметы. Напомним, чуть больше года назад 75-летний артист стал отцом. Бывшая помощница Татьяна Брухунова родила юмористу сына, которого назвали Ваганом.
По слухам, пара готовится к рождению второго малыша. В соцсетях супругу Евгения Петросяна то и дело подозревают в беременности. Впрочем, даже если это и так, скорее всего, публика узнает об этом нескоро, ведь даже появление первого наследника артист тщательно скрывал.
Популярные темы форума
УЭФ влюбился.
Что думаете по поводу Лукашенко?
Любимый не хочет жениться
Боюсь
Не могу начать новые отношения
Где работает Анфиса и кем?
седые волосы что делать
Кого выберет Тимати в Холостяке?