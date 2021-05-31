После развода Петросян заявился к правоохранителям с оружием

На днях стало известно, что Евгений Петросян принес в Росгвардию два раритетных ружья.

Как оказалось, долгие годы артист владел МЦ 21-12. Это одно из первых советских серийных самозарядных ружей, которое начали выпускать в 1965 году. Всего было изготовлено порядка трехсот тысяч таких "стволов".

Как сообщает Пятый канал, на днях Евгений Петросян обратился в правоохранительные органы с просьбой утилизировать оружие. Неясно, что побудило звезду пойти на такой шаг, однако после развода с Еленой Степаненко он избавился и от других странных вещей.

Например, стало известно, что в общем пользовании у юмористов были издания по оккультизму. При разводе артистка потребовала у бывшего мужа вернуть ей книги, среди которых оказались весьма примечательные: "Оккультизм и сексуальность", "Гипнотизм: теория и практика", "Спиритизм" и "История суеверий".

Судя по всему, начавший новую жизнь с молодой супругой Евгений Петросян предпочел убрать из квартиры опасные и странные предметы. Напомним, чуть больше года назад 75-летний артист стал отцом. Бывшая помощница Татьяна Брухунова родила юмористу сына, которого назвали Ваганом.

По слухам, пара готовится к рождению второго малыша. В соцсетях супругу Евгения Петросяна то и дело подозревают в беременности. Впрочем, даже если это и так, скорее всего, публика узнает об этом нескоро, ведь даже появление первого наследника артист тщательно скрывал.