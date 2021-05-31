Кричащий от удовольствия Козловский запрыгнул в койку к Акиньшиной

Артистка обнародовала видео, на котором запечатлен счастливый Данила Козловский.

Оксана Акиньшина показала в сторис своего микроблога ролик с коллегой. Кадры были сняты после финала Лиги Чемпионов. На них режиссер радуется триумфу "Челси". В конце видео Данила Козловский кричит от радости за команду-победительницу и прыгает на кровать к актрисе.

Поклонники гадают: неужели таким образом звезда подтвердила домыслы о романе с актером или это лишь дружеское видео? Ранее стали поговаривать, что знаменитости якобы уже вместе живут.

Недавно в Сети появилась информация о том, что артисты съехались еще в прошлом году. Сами Оксана Акиньшина и Данила Козловский не комментируют слухи о своей личной жизни.

Напомним, Данила Козловский подтвердил, что разошелся с возлюбленной – Ольгой Зуевой. От модели у него подрастает дочь Ода Валентина. Наследница и экс-невеста режиссера живут в США. Актер заявил, что поступил с избранницей несправедливо. уточнять подробности артист не стал.

Оксана Акиньшина же была замужем за Арчилом Геловани. Звезда растит от экс-супруга сына Константина и дочь Эмми.