Экс-возлюбленная Козловского нанесла актеру удар под дых

В прошлом году Данила Козловский впервые стал отцом, от чего очень счастлив. Однако оказалось, что дочь не носит фамилию своего знаменитого отца.

Актер и режиссер стал гостем ютуб-шоу "А поговорить?", в котором рассказал о своей маленькой дочери по имени Ода. Наследницу Козловскому подарила теперь уже бывшая возлюбленная Ольга Зуева. Молодой отец признался, что Ода была очень желанным ребенком, и вспомнил, как в день ее появления на свет он бегал по улицам Нью-Йорка и всем сообщал о своей огромной радости. Однако, когда разговор зашел о фамилии наследницы, Данила Козловский взгрустнул.

Оказалось, что от знаменитого отца Оде досталось только отчество – Даниловна. Фамилию девочка носит мамину – Зуева. Очевидно, что этот факт очень огорчает артиста. В беседе с ведущей шоу мужчина признался, что ему жаль, однако он не будет сидеть и плакать, а примет ситуацию такой, какая она есть. Дальше Козловский не захотел обсуждать этот удар от бывшей возлюбленной.

Режиссер признался, что с матерью своей дочки он расстался мирно, и взял на себя вину в разрушении отношений. Козловский намекнул, что совершил "гадкий" поступок, но подробностей рассказывать не стал. Артист благодарен Зуевой за то, что она полностью занимается воспитанием дочери и не переносит на ребенка трудности в отношениях между родителями. Наследница актера вместе с матерью постоянно живет в США, в то время как сам Данила Козловский продолжает активно работать и сниматься в разных странах мира.