Райский курорт: Анфиса Чехова дразнит солнечными фотографиями

В своих социальных сетях звезда делится личными фотографиями с отдыха. На Мальдивы Анфиса Чехова улетела с семьей в преддверии десятилетия сына Соломона.
Почти каждый день телеведущая выкладывает семейные кадры. Анфиса Чехова без стыда хвастается похудевшей фигурой, позирует в объятиях мамы, делится роскошными завтраками и активным досугом.
В одной из публикаций девушка продемонстрировала улов. Вместе с семьей они рыбачили в открытом море.
"То коктейльная вечеринка, то концерт национальной музыки, то диджей с веселыми танцами. Сегодня мы отправились на рыбалку. На фото, конечно, не мой улов, а всех тех, кто был с нами на лодке. Но рыбок шесть из них мои", – подписала пост Чехова.
В последние дни перед отъездом Анфиса подвела итог райского отпуска. По ее словам, она еще длительное время будет вспоминать душевные вечера, теплый песок и солнечные дни.
"Буду долго вспоминать наши игры, посиделки под звездочками, задушевные беседы, уютные завтраки и шикарные закаты, с чашкой ароматного капучино", – отметила телеведущая.
Напомним, что недавно Анфиса Чехова засветилась в компании четырех мужчин. В сети поползли слухи о новом романе звезды. Однако она опровергла эту информацию. Телеведущая стала амбассадором 15-го Кубка европейских чемпионов по регби. Анфиса Чехова будет освещать событие на спортивных телеканалах.
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