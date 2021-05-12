"Две планеты": 43-летняя Чехова распахнула декольте

Анфиса Чехова любит показывать свою красоту и не стыдиться обнажаться на камеру. На этот раз ведущая блеснула декольте.

Недавно Анфиса Чехова вернулась из Майами. До этого она была в Сочи, на Мальдивах и в Дубае. Отдохнувшая ведущая восхитила фанатов новым снимком.



Анфиса Чехова решила поговорить со своими поклонниками по душам. Она опубликовала проникновенное стихотворение на тему разных, практически несовместимых человеческих натур.

"Увы так бывает, кажется твой человек но на самом деле -две планеты с разными мирами..." – написали фолловеры.

К публикации ведущая добавила пикантное фото, на котором предстала в атласном струящемся пеньюаре с открытым декольте. Пышная грудь Анфисы Чеховой взбудоражила поклонников.



Напомним, в этом году Анфисе Чеховой исполнится 44 года. К этому возрасту она подошла в прекрасной форме. В одном из своих текстов в "Инстаграм" ведущая признавалась, что раньше стеснялась своего тела, но потом осознала, что она прекрасна и не должна никому ничего доказывать.

О личной жизни Чехова не рассказывает. Несколько лет назад она развелась с режиссером Гурамом Баблишвили и растит сына Соломона. На днях бывший муж ведущей снова стал отцом. В семье Гурама родился мальчик. Ранее о пополнении в его семействе писали "Дни.ру". Анфиса Чехова не смогла удержаться и горячо поздравила своего бывшего.