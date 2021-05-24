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Шоу-бизнес
Глотнувшая свободы Чехова решила бежать из России

Глотнувшая свободы Чехова решила бежать из России

Анфиса Чехова решила построить новую жизнь в Америке и всерьез задумалась о переезде за океан.
прочитано 457 раз

После роскошного отдыха в солнечном Майами телеведущая поняла, что хочет остаться там навсегда. В программе "Ты не поверишь!" на телеканале "НТВ" Анфиса Чехова призналась, что в Америке она чувствует себя гораздо свободнее, поэтому уже начала подыскивать там жилье.

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43-летняя артистка уже немного устала от популярности и косых взглядов сограждан. Она уверена, что в США этого нет. Там Чехова может позволить себе одеваться так, как она хочет, и чувствовать себя при этом легко и свободно. В России женщина всегда должна выглядеть блестяще, в противном случае о ее наряде сразу напишут в прессе. В Майами Чехова позволила себе ходить в провокационном платье, несмотря на наличие целлюлита, и никто не обратил на это внимания.

К тому же, артистка считает, что американцы испытывают дефицит в красивых женщинах, поэтому ей не составит труда устроить там свою личную жизнь. С одним мужчиной она уже познакомилась, но вдаваться в детали знаменитость не стала.

За океаном артистка не собирается сидеть сложа руки, она будет работать. Чехова планирует продвигать свой курс по похудению и предполагает, что он будет иметь высокий спрос.

Сама Анфиса Чехова уже далеко продвинулась на пути к идеальной фигуре и недавно даже поразила публику значительными изменениями во внешности.

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Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 11:48 Источник: Ютуб, "НТВ" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость741071
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Жалко девушку.Не знает,куда лезет?!Будет работать?Кем?Уборщица,по уходу за пожилыми?..Чтобы там жить-нужен статус, закончить курсы,получить сертификат на работу!!Не так-то просто!Чехова ничего не умеет!!Привыкла отдыхать и заниматься сексом!..Это в России.А в USA надо работать,чтобы жить!..Если,только не зацепила богатенького Буратино!?А мужчины,там,не женятся!..Не выгодно!!..Чехова не з?нает,что попадет в кабалу!!..Пусть едет,но быстро убежит.
Гость753186
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Что-то далеко не все, кто уезжал в Америку, там остались. Удачи и всего хорошего.
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