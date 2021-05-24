Глотнувшая свободы Чехова решила бежать из России

Анфиса Чехова решила построить новую жизнь в Америке и всерьез задумалась о переезде за океан.

После роскошного отдыха в солнечном Майами телеведущая поняла, что хочет остаться там навсегда. В программе "Ты не поверишь!" на телеканале "НТВ" Анфиса Чехова призналась, что в Америке она чувствует себя гораздо свободнее, поэтому уже начала подыскивать там жилье.

43-летняя артистка уже немного устала от популярности и косых взглядов сограждан. Она уверена, что в США этого нет. Там Чехова может позволить себе одеваться так, как она хочет, и чувствовать себя при этом легко и свободно. В России женщина всегда должна выглядеть блестяще, в противном случае о ее наряде сразу напишут в прессе. В Майами Чехова позволила себе ходить в провокационном платье, несмотря на наличие целлюлита, и никто не обратил на это внимания.

К тому же, артистка считает, что американцы испытывают дефицит в красивых женщинах, поэтому ей не составит труда устроить там свою личную жизнь. С одним мужчиной она уже познакомилась, но вдаваться в детали знаменитость не стала.

За океаном артистка не собирается сидеть сложа руки, она будет работать. Чехова планирует продвигать свой курс по похудению и предполагает, что он будет иметь высокий спрос.

Сама Анфиса Чехова уже далеко продвинулась на пути к идеальной фигуре и недавно даже поразила публику значительными изменениями во внешности.