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Шоу-бизнес
"Моя прямая обязанность": Чехова засветилась в компании четырех мужиков

"Моя прямая обязанность": Чехова засветилась в компании четырех мужиков

Анфиса Чехова удивила пользователей Сети необычным снимком. Телеведущая выполнила пожелание поклонников.
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Звезда выложила в "Инстаграм" фото в окружении харизматичных представителей сильного пола. Она отметила, что эти мужчины знают о регби не понаслышке.

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Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Анфиса Чехова объяснила, что стала амбассадором 15-го Кубка европейских чемпионов по регби, который состоится в Санкт-Петербурге 4-5 сентября. Ведущей выпала честь освещать это событие на главных спортивных телеканалах страны. "Моя прямая обязанность", – отметила знаменитость.

Теледива добавила, что многие поклонники жаловались на то, что в ее микроблоге практически нет кадров с работы, – только с отдыха в теплых странах. Она предложила фолловерам посмотреть, насколько мало лайков и комментариев соберет этот свежий снимок. Пользователи соцсети отметили, что даже в закрытом платье, а не в купальнике артистка является настоящей красоткой.

Ранее в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ Анфиса Чехова призналась, что после шикарного отдыха в Майами поняла, что хочет остаться там навсегда. Она заявила, что в США чувствует себя гораздо свободнее, чем в России, поэтому уже начала подыскивать там жилье.

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Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 17:16 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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