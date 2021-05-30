"Их брак был обречен": Названа основная причина развода Пугачевой и Киркорова

В Международном детском центре "Артек" продолжается конкурс "Детская Новая волна". Среди участников – Камилла Кузденбаева из Казахстана. Она – ученица Казахского национального университета искусств, лауреат и победитель многих республиканских и международных конкурсов. А бабушка Камиллы – знаменитый звездный нумеролог и психоаналитик Клара Кузденбаева. С ней за кулисами поговорил корреспондент "Дни.ру".

В свое время именно Клара Кузденбаева напророчила развод Алле Пугачевой и Филиппу Киркорова, основываясь на нумерологической карте. "В нумерологии существует понятие совместимости брака, – пояснила Клара. – Здесь же совместимости не было вообще. Просто у Филиппа в жизненной программе одна единица, а нормой считается три. Люди с одной единицей разбрасывают себя, у них часто возникают неуверенность, комплексы и заниженная самооценка. А вот у Аллы Пугачевой единиц как раз три. И когда женщина начинает по этому признак доминировать, то мужчина начинает искать отношения на стороне. Поэтому их брак изначально был обречен. Все дело в энергообмене, которого не хватало".

Клара вообще часто делает прогнозы про Филиппа, причем, как правило, все сбывается! "Помню, как в сентябре 2011 году я снималась в фильме про Филиппа и Аллу на НТВ, – улыбается Клара. – И тогда я сделала свой прогноз касаемо будущего короля российской эстрады – сказала, что его ждет год славы, успеха, популярности, но, самое главное, рождения ребенка. На канале про ребенка вырезали, а в ноябре в Майами у него родилась девочка (Алла-Виктория – Прим. ред.).

Поклонникам же Примадонны интересно узнать про ее нынешний пятый брак – с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. В этом году они отметят "розовую" – 10 лет вместе – свадьбу. "У Аллы и Максима равные гармоничные отношения, где никто не доминирует, никто не пасуют перед другим, – уверяет Клара. – Правда, через год их ждет тяжелый период – период. Я не говорю про развод, просто вижу некий спад".