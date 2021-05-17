"У нее подрастает белокурый ангел": Киркоров раскрыл правду о любимой матери-одиночке

Про личную жизнь любимой Киркоровым 33-летней певицы во всезнающем Интернете информация крайне скудная. Но король российской эстрады не стал из этого делать тайн мадридского двора.
"У Наташеньки подрастает белокурый ангел Кристиан, – сообщил "Дни.ру" Филипп Киркоров. – Она тоже – мать-одиночка, певица, которая тоже все положила на алтарь искусства".
Ранее, напомним, сам Филипп Киркоров признавался "Дни.ру": "На алтарь искусства надо положить все – личное, безналичное, наличное. Поэтому, наверное, я до сих пор и один. Но я к этому уже привык и чувствую себя очень хорошо. Не буду говорить про миллионы поклонников, которые дарят цветы и намекают на личную жизнь (улыбается)".
Что же касается личной жизни Гордиенко, то это всегда была тайна за семью печатями. Некоторые даже предполагали, что ее сын зачат от Киркорова. "Тайну личной жизни я храню за семью замками, – уверяет Наталья. – Да, мы публичные люди, вес время обнажаем свою душу и эмоции, но когда речь идет о ребенке, о любви, о семье — это другое. Счастье любит тишину. Мой мужчина – человек совсем не публичный. Единственное, могу сказать, что он не из творческой среды".
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