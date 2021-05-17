"У нее подрастает белокурый ангел": Киркоров раскрыл правду о любимой матери-одиночке

"Евровидение-2021" официально стартовало 16 мая в Роттердаме. Филипп Киркоров в разные годы приезжал на этот международный песенный конкурс с командами из России, Беларуси, Украины. На этот раз король российской эстрады здесь с молдавской участницей Натальей Гордиенко.



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